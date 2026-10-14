Няма да има печат върху машинните разписки на президентските избори

К онтролните разписки, които машините отпечатват на президентските избори на 25 октомври, няма да бъдат подпечатвани от секционните избирателни комисии. Това става ясно от методическите указания на Централната избирателна комисия, приети с решение от 13 октомври.

Как ще гласуваме на президентските избори - ЦИК с важни подробности за машините

Според правилата след гласуването избирателят трябва да провери дали отпечатаната разписка отразява правилно направения от него избор. След това я сгъва с текста навътре и я пуска в специалната кутия за контролни разписки. Не е предвидено тя да бъде подпечатвана от член на секционната комисия.

Едва след като пусне разписката в кутията, върне картата за машината и се подпише в избирателния списък, гласоподавателят получава обратно документа си за самоличност, предава NOVA.

ЦИК въвежда контролно ръчно броене на разписките за президентския вот

Как ще протича машинното гласуване?

Избирателят първо представя личната си карта на член на секционната комисия, който проверява данните му в избирателния списък. След това получава специална смарткарта с надпис „Избирател“, която трябва да постави в машината с чипа напред. На екрана се появява електронна бюлетина, идентична с хартиената.

Гласоподавателят отбелязва предпочитания от него кандидат чрез докосване на екрана и потвърждава избора си. Машината отпечатва контролна разписка, която задължително трябва да бъде поставена в предназначената за това кутия.

Ако избирателят срещне затруднение при работа с устройството, член на комисията може да му даде указания, но от разстояние най-малко два метра, без да вижда екрана и без да влияе върху избора му.

ЦИК: Проверката на машините за изборите започна, бюлетината с кандидатите ще е готова тази седмица

Какво се случва, ако машината се повреди?

Методическите указания предвиждат преминаване към хартиени бюлетини, само когато машинното гласуване е преустановено поради технически проблем, който не може да бъде отстранен. При повреда секционната комисия трябва незабавно да уведоми районната избирателна комисия и техническия екип, отговарящ за устройствата.

Ако в секцията има две машини и само едната спре да работи, гласуването продължава на другата. Хартиени бюлетини се използват единствено ако и двете устройства не могат да бъдат използвани.

Смяната на хартиена ролка, захранващ кабел или резервна батерия сама по себе си не е основание за преминаване към хартиено гласуване.

12 800 машини минават пълна проверка преди президентските избори

Кога започва и приключва изборният ден?

Гласуването на 25 октомври ще започне в 7:00 часа. Ако в този час не присъства необходимият брой членове на секционната комисия, откриването може да се забави, но не по-късно от 8:00 часа.

Изборният ден приключва в 20:00 часа. Ако тогава пред секцията има чакащи избиратели, те ще могат да упражнят правото си на глас, но не по-късно от 21:00 часа.

За удостоверяване на самоличността се използва лична карта, а за родените до 31 декември 1931 г. включително е допустим и личен зелен паспорт. Не се допуска гласуване с шофьорска книжка или международен паспорт.