Президентски избори

Няма да има печат върху машинните разписки на президентските избори

ЦИК публикува новите методически указания

Василена Василева Василена Василева

14 октомври 2026, 13:06
Няма да има печат върху машинните разписки на президентските избори
Източник: БТА

К онтролните разписки, които машините отпечатват на президентските избори на 25 октомври, няма да бъдат подпечатвани от секционните избирателни комисии. Това става ясно от методическите указания на Централната избирателна комисия, приети с решение от 13 октомври.

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Според правилата след гласуването избирателят трябва да провери дали отпечатаната разписка отразява правилно направения от него избор. След това я сгъва с текста навътре и я пуска в специалната кутия за контролни разписки. Не е предвидено тя да бъде подпечатвана от член на секционната комисия.

Едва след като пусне разписката в кутията, върне картата за машината и се подпише в избирателния списък, гласоподавателят получава обратно документа си за самоличност, предава NOVA.

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  • Как ще протича машинното гласуване?

Избирателят първо представя личната си карта на член на секционната комисия, който проверява данните му в избирателния списък. След това получава специална смарткарта с надпис „Избирател“, която трябва да постави в машината с чипа напред. На екрана се появява електронна бюлетина, идентична с хартиената.

Гласоподавателят отбелязва предпочитания от него кандидат чрез докосване на екрана и потвърждава избора си. Машината отпечатва контролна разписка, която задължително трябва да бъде поставена в предназначената за това кутия.

Ако избирателят срещне затруднение при работа с устройството, член на комисията може да му даде указания, но от разстояние най-малко два метра, без да вижда екрана и без да влияе върху избора му.

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  • Какво се случва, ако машината се повреди?

Методическите указания предвиждат преминаване към хартиени бюлетини, само когато машинното гласуване е преустановено поради технически проблем, който не може да бъде отстранен. При повреда секционната комисия трябва незабавно да уведоми районната избирателна комисия и техническия екип, отговарящ за устройствата.

Ако в секцията има две машини и само едната спре да работи, гласуването продължава на другата. Хартиени бюлетини се използват единствено ако и двете устройства не могат да бъдат използвани.

Смяната на хартиена ролка, захранващ кабел или резервна батерия сама по себе си не е основание за преминаване към хартиено гласуване.

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  • Кога започва и приключва изборният ден?

Гласуването на 25 октомври ще започне в 7:00 часа. Ако в този час не присъства необходимият брой членове на секционната комисия, откриването може да се забави, но не по-късно от 8:00 часа.

Изборният ден приключва в 20:00 часа. Ако тогава пред секцията има чакащи избиратели, те ще могат да упражнят правото си на глас, но не по-късно от 21:00 часа.

За удостоверяване на самоличността се използва лична карта, а за родените до 31 декември 1931 г. включително е допустим и личен зелен паспорт. Не се допуска гласуване с шофьорска книжка или международен паспорт.

Редактор: Василена Василева
Източник: nova.bg    
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