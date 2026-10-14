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Злато и по математика, и по информатика: Андрей Стефанов е отличен за олимпиец за 2026 г.

На фона на успехите на националните отбори участието в общинските кръгове по науки нараства с близо 10%

14 октомври 2026, 12:22
Андрей Стефанов
Андрей Стефанов   
Източник: Министерство на образованието и науката (МОН)
  • Андрей Стефанов от Първа частна математическа гимназия в София е обявен за „Олимпиец на България“ за 2026 г., след като спечели златни медали по математика и информатика.
  • Участията в общинските кръгове на научните олимпиади са нараснали с близо 10% за година, а най-голям ръст е отчетен във Варна, около 147%.
  • Българските национални отбори са спечелили 103 медала от международни научни олимпиади през 2026 г.; участието в ученическите олимпиади е безплатно.

Нови успехи за наши ученици на международни олипиади

Участието в олимпиади дава на децата увереност, че могат да преодоляват предизвикателства и ги насърчава да откриват и развиват своите способности. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев при откриването на второто издание на кампанията „УЧАСТВАЙ! Олимпиадата е за всички“.

По думите на министъра състезанията не само откриват и развиват таланти, но и учат децата на уважение към другите, на сътрудничество и на умението да се радват както на собствените успехи, така и на постиженията на останалите.

„По-масовото участие в олимпиадите ще помогне да утвърдим положителни примери за подражание сред младите хора. Важно е да правим видими успехите на нашите ученици и да насърчаваме повече деца да покажат своите способности“, подчерта проф. Георги Вълчев.

Най-много участия през учебната 2025/2026 г. са отчетени в общинските кръгове на олимпиадите по математика, български език и литература, география и икономика, английски език и история и цивилизации.

Зам.-председателят на Сдружението на олимпийските отбори Елена Маринова съобщи, че участията в общинските кръгове по науки (математика, информатика, изкуствен интелект, лингвистика, география, физика, астрономия, химия и биология) са се увеличили с близо 10% за година. Най-голям ръст има при математиката и при информатиката. Увеличение се отчита в 22 от 28-те области, като най-значително е то във Варна – близо 147%. По данни на Сдружението през 2026 г. българските национални отбори по науки са спечелили 103 медала от международни, европейски, регионални, младежки и балкански олимпиади.

По време на събитието беше обявен и носителят на отличието „Олимпиец на България“ за 2026 г. – Андрей Стефанов от Първа частна математическа гимназия в София. Тази година той спечели златни медали от международните олимпиади по математика и информатика и стана едва вторият българин, постигнал това в рамките на една година.

Участието в ученическите олимпиади е безплатно на всички етапи. МОН подкрепя тяхното организиране и провеждане, подготовката на талантливите ученици и участието на националните отбори в международни състезания чрез Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“. По НП „Бъдеще за таланти“ се подготвят учители и се развива мрежа от национални и регионални школи по математика, информатика и природни науки. 

Източник: БГНЕС    
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