България

Удареният от дрон кораб ABLE напусна българската изключителна икономическа зона

Плавателният съд беше поразен край Бяла на 6 октомври

Василена Василева Василена Василева

14 октомври 2026, 11:53
Удареният от дрон кораб ABLE напусна българската изключителна икономическа зона
Източник: Министерство на отбраната/Facebook

К орабът ABLE, плаващ под флага на Палау, напусна българската изключителна икономическа зона. Това се е случило тази нощ около 01:10 часа, на разстояние от около 33 морски мили източно от Ахтопол.

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Плавателният съд е с дължина 110 метра и ширина 17 метра. Той превозва товар от 5 985 тона ечемик по направление от Румъния за Турция.

Инцидентът с кораба стана в нощта на 6 октомври 2026 г. Тогава той беше поразен от дрон на около 70 морски мили източно от град Бяла.

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Всички 18 души от екипажа бяха успешно спасени от два преминаващи наблизо плавателни съда. Моряците бяха качени на борда на моторния кораб DIOSCURIA, който ги транспортира до пристанище Варна.

Редактор: Василена Василева
Източник: Министерство на транспорта и съобщенията    
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