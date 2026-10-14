Хали Бери обвини бившия си съпруг: "Манипулира 13-годишния ни син, вместо да слуша свидетелите"

С ъдебната битка за попечителство между Хали Бери и бившия ѝ съпруг Оливие Мартинес достигна точка на кипене, след като френският актьор обвини 60-годишната носителка на „Оскар“ във физическо насилие над 13-годишния им син Масео, пише HELLO!.

Съдебната битка за попечителство между Холи Бери и бившия ѝ съпруг Оливие Мартинес достигна точка на кипене, след като френският актьор обвини 60-годишната носителка на „Оскар“ във физическо съдбище над 13-годишния им син Масео.

Според твърденията на Мартинес, инцидентът е възникнал на 26 септември след битов скандал у дома, при който актрисата се опитала да накара момчето да спре да играе на видеоигри. Той я обвинява в упражняване на физическо насилие, както и в расистки коментари от миналото - обвинения, които Бери категорично отхвърля пред съда.

👀 Halle Berry fights to keep son from testifying, accuses ex Olivier of coaching him. Exclusive: https://t.co/koQPJqSbuN https://t.co/FdWGGKLFIV — TMZ (@TMZ) October 13, 2026

Твърдения за манипулация и натиск върху детето

В официални съдебни документи Хали Бери се противопоставя на искането на Оливие Мартинес 13-годишният им син да даде показания в съда. Актрисата твърди, че момчето е било „обработено и манипулирано“ от баща си, с когото е прекарало последните две седмици.

„Ван Хант (партньорът на Хали Бери) бе физически присъстващ по време на целия инцидент и е единственият възрастен независим очевидец. За разлика от това да приеме показанията на преки свидетели, Оливие отхвърля техните наблюдения и настоява на показанията на едно 13-годишно дете, с което той не крие, че е обсъждал обвиненията и съдебния процес“, посочва Бери в декларацията си.

От своя страна, адвокатите на Оливие Мартинес отхвърлиха обвиненията в манипулация и заявиха, че момчето има право гласът му да бъде чут, като загатнаха, че отсрещната страна „се страхува от това какво може да каже детето“.

Halle Berry's ex-husband Olivier Martinez says son, 13, wants to testify about clash with mother in custody case https://t.co/suaKR4Bwhq — Daily Mail (@DailyMail) October 13, 2026

Дъщерята на актрисата застана в нейна защита

В подкрепа на Хали Бери пред съда застана 18-годишната ѝ дъщеря Нала Обри (от връзката ѝ с Габриел Обри). В писмена декларация Нала описва майка си като „любящ и отдаден родител“.

„Никога през живота си не съм виждала майка ми да удря, блъска, души или упражнява каквото и да е физическо насилие над Масео. Никога не е посягала към врата му и не е правила нищо, което дори малко да прилича направените обвинения“, заявява дъщерята на звездата.

Самата Хали Бери също излезе с емоционална позиция: „Никога не съм упражнявала физическо, емоционално или друг вид насилие над Масео. Аз самата съм била жертва на домашно насилие и помагам на други жертви... Аз не съм извършител на насилие и никога не бих наранила детето си“.

Възобновена битка за попечителство

След отправените обвинения Оливие Мартинес подаде молба за пълно попечителство над Масео. Това поднови дългогодишната им правна война, която започна след развода им през 2015 г. (окончателно приключил едва през 2023 г. с споразумение за съвместно 50/50 попечителство).