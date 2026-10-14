Българският Микробиом: Тайната на баланса за жената от града, скрита в Стара планина

В забързания ритъм на града, между кариерата, семейството и хилядите ангажименти, често се чудим къде изчезна енергията ни. Чувстваме се изтощени, изнервени, трудно спим, дори и когато полагаме усилия да се грижим за себе си. Оказва се, че разковничето за това вътрешно равновесие може да се крие в един неподозиран свят – този на нашите микроорганизми.

В новия епизод на NOVA LAB ГРИЖА, водещата Даниела Пехливанова ни среща с д-р Даниела Петрова – д.м. клиничен токсиколог и изобретател, за да разкрият тайната на един малък, но изключително мощен пазител на нашето здраве – българската бактерия, родена в сърцето на Стара планина.

Нашият втори мозък: Микробиомът

Знаете ли, че във всяка от нас живее цяла една вселена? Около 3 килограма бактерии населяват тялото ни, като по-голямата част от тях са концентрирани в дебелото черво. Д-р Петрова категорично заявява: "60% от имунната ни система е в дебелото черво." Това е нашият "втори мозък", който пряко влияе върху нашето здраве и самочувствие.

Нарушеният баланс на тези микроорганизми – често вследствие на стрес, преработена храна и химически добавки в модерния начин на живот – води до дисбактериоза, което от своя страна се отразява на имунитета, настроението и цялостното ни състояние.

Тайната на извора: Българската бактерия Lactobacillus bulgaricus

Представете си, че ключът към по-добро здраве е... чисто български! Lactobacillus bulgaricus е бактерията, която векове наред е свързвана с дълголетието на нашите предци. За разлика от други полезни микроорганизми, тя е като гост в тялото ни – трябва постоянно да се внася отвън, за да поддържа своя благотворен ефект. Това обяснява и вековната традиция на киселото мляко по нашите земи.

Д-р Петрова и нейният екип отиват още по-далеч. Вдъхновени от народни предания за лечебни извори в Стара планина, те откриват и изолират уникален щам Lactobacillus bulgaricus DWJ1 – "първият в света щам, изведен по воден произход." Този пробив е толкова значим, че е патентован дори в Съединените щати. Нещо повече, тази българска бактерия е пътувала с нашите антарктици, доказвайки своите удивителни свойства в едни от най-екстремните условия на планетата.

Психобиотик: Когато червата „разговарят” с ума

Случвало ли ви се е да приемате витамини, но въпреки това да се чувствате уморени, раздразнителни или просто "не в кожата си"? Разковничето може да е в червата. Д-р Петрова ни запознава с новото понятие "психобиотик". Това са специални пробиотични щамове, които не просто подобряват храносмилането, а директно влияят върху нашата психика.

Чрез регулиране на чревния баланс, те подобряват усвояването на жизненоважни витамини като B6 и B12, както и минерали като магнезий и цинк – всички те са от критично значение за нервната система. В резултат на това психобиотиците успокояват ума, намаляват нивата на стресовите хормони и стимулират производството на "хормоните на щастието" – серотонин и гама-аминомаслена киселина. Това води до по-добро настроение, по-здрав и спокоен сън, и по-добра социална адаптация.

Доказана сила: От стреса в ежедневието до покоряването на Антарктида

Ефектите на психобиотиците не са просто теория. Американско проучване, в което участват и български учени, показва, че Lactobacillus bulgaricus води до по-малко агресивност и по-добра социална адаптация. А кой от нас не усети тежестта на последните години? Екипът на д-р Петрова провежда изследване с щама DWJ1 при хора с Пост-COVID синдром, като резултатите са забележителни – значително подобрение на настроението, намаляване на тревожността и по-добър сън.

Най-впечатляващо е проучването с българските антарктици. Тези мъже, изправени пред месеци на изолация, екстремни климатични условия и огромен стрес, показват "почти нулеви нива на стрес, много подобрен физиологичен сън и нормално ниво на кортизола" при прием на българския пробиотик.

Как да се грижим за нашия микробиом в модерния свят?

В града, между изкушенията на готовата храна и постоянната надпревара, често правим компромиси с храненето. Д-р Петрова предупреждава: "Приемането на химични вещества... нарушава нашия микробиом." Нискомаслените млека, преработените храни и синтетичните добавки лишават тялото ни от важни хранителни вещества и могат да доведат до дисбактериоза. Подуване на стомаха, газове, нередовен стомах, обложен език, чести гъбични инфекции – това са само част от признаците, че нашият микробиом е в беда.

За да поддържаме баланса, д-р Петрова съветва да избирате чисти, пресни и по възможност регионални продукти.

Антитуморен потенциал и живот с баланс

И като черешка на тортата, изследванията показват, че Lactobacillus bulgaricus има и антитуморен ефект. Той произвежда уникалната D-млечна киселина и активира "клетките убийци" (М1 макрофаги) на нашата имунна система, които са първата линия на защита срещу туморните клетки.

Д-р Петрова дава прости, но мощни съвети: "да се храним колкото се може правилно, с по-чисти храни" и "да се движим умерено." И най-важното – да се възползваме от "този дар от Бога, който имаме ние – Lactobacillus bulgaricus." Защото балансираният микробиом е пътят към по-добро здраве, по-спокоен ум и по-щастлив живот, дори и в сърцето на забързания град.

Гледайте целия епизод на NOVA LAB Грижа в YouTube на @novalabofficial.