Ужас в Перник: Пребиха 18-годишна жена и едномесечно бебе, издирват млад мъж

М ладо момиче на 18 години и едва едномесечното ѝ бебе станаха жертви на жестоко домашно насилие в Перник, съобщиха от областната дирекция на МВР.

Сигналът за тежкия инцидент е постъпил снощи, малко преди 19:00 часа, на телефон 112, подаден лично от пострадалата жена. По първоначални данни на разследващите насилието е извършено от 22-годишния ѝ приятел, който е и баща на бебето.

По думите на младата жена мъжът ѝ е нанесъл удари в областта на главата и тялото, след което е упражнил физическа агресия и върху бебето. След нападението извършителят е напуснал адреса и към момента се издирва от органите на реда с цел установяване и задържане.

Майката и новороденото са транспортирани до болницата в Перник, където са прегледани от медицински екипи за установяване на състоянието им.

По случая незабавно е образувано бързо производство. Разследването продължава под активния надзор на прокуратурата.