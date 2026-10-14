Къде спират водата в София утре

„Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в част от столичния квартал „Гео Милев“ на 15 октомври, четвъртък. Причината е свързване на уличен водопровод на ул. „Галилео Галилей“, съобщават от дружеството.

Водата ще бъде спряна от 9:30 до 21:30 часа за клиентите в района на:

ул. „Коста Лулчев“ – от ул. „Александър фон Хумболт“ до бул. „Шипченски проход“;

ул. „Галилео Галилей“ – от ул. „Николай Коперник“ до ул. „Христо Чернопеев“;

ул. „Маестро Михаил Милков“;

бул. „Шипченски проход“ – от ул. „Николай Коперник“ до ул. „Коста Лулчев“.

Ако строително-ремонтните дейности продължат повече от 12 часа, „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска. Тя ще бъде разположена на ул. „Коста Лулчев“ до блок 245.

От дружеството посочват, че ремонтът цели да подобри управлението на водопроводната мрежа и да ограничи обхвата на евентуални бъдещи прекъсвания на водоснабдяването.