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Разкриха причината за травмата на главата на Шон „Диди“ Комбс

Рапърът Шон „Диди“ Комбс бе спешно откаран в болница в Ню Джърси след инцидент в затвора „Форт Дикс“. Източници разкриват как точно се е стигнало до нараняването на главата му, съобщават американските медии

14 октомври 2026, 13:13
Разкриха причината за травмата на главата на Шон „Диди“ Комбс
Източник: Getty Images

Ш он „Диди“ Комбс беше спешно изведен от затвора и изпратен в болница в Ню Джърси, след като удари главата си в двуетажно легло.

Източник съобщи пред Page Six, че Комбс се е ударил в горното легло, но добави, че в момента той се чувства много по-добре.

Новината идва, след като TMZ съобщи, че изпадналият в немилост рапър е бил изведен от федералния затвор „Форт Дикс“ в неделя и откаран в близко медицинско заведение поради спешен медицински случай.

Източник сподели пред Page Six, че Шон „Диди“ Комбс е бил спешно откаран от затвора в болница рано сутринта в събота, след като се е ударил в двуетажно легло.

Рапърът Шон „Диди“ Комбс е бил откаран в болница

Вътрешният източник твърди, че Комбс се чувства много по-добре сега.

По-рано източник съобщи пред TMZ, че музикалният магнат е бил изведен от затвора с линейка в събота около 1:00 ч. сутринта и е бил прегледан за нараняване, което не застрашава живота му.

Съобщава се, че 56-годишният Комбс е бил в съзнание и е говорил след въпросния инцидент.

Говорител на носителя на „Грами“ заяви: „Запознати сме с докладите относно Шон Комбс и работим по потвърждаването на обстоятелствата“.

Промениха датата за освобождаването на Шон „Диди“ Комбс от затвора

„Здравето и благосъстоянието на Шон са наша непосредствена грижа“, продължи той, „и оценяваме всеки, който се е свързал с нас“.

TMZ съобщи по-рано, че Комбс е бил изведен от „Форт Дикс“ в Ню Джърси към медицинско заведение около 1:00 ч. в събота.

Говорител заяви пред Page Six, че „здравето и благосъстоянието“ на рапъра са „непосредствена грижа“.

Комбс беше признат за виновен по две обвинения в трафик с цел проституция и впоследствие осъден на 50 месеца затвор през юли 2025 г. след широко отразени съдебни процедури.

Той многократно и категорично отрича обвиненията в неправомерни действия.

Освобождаването на Шон „Диди“ Комбс от затвора е отложено заради нарушения на правилата

През септември NBC News съобщи, че Комбс се радва на „размазан от грижи“ живот в затвора, като четирима анонимни затворници твърдят, че изпълнителят на „I’ll Be Missing You“ е имал хора, които да чистят и готвят за него.

Медията съобщи още, че Комбс е имал достъп до „скъпарски неща“, включително премиум алкохол, антидепресанти и мобилен телефон.

„Това не са обикновени неща, които виждаш в затвора“, разкри източникът. „Изглежда лудост, но пак казвам - това е Диди.“

Комбс беше осъден на 50 месеца затвор през юли 2025 г.

През септември се появиха съобщения, че той води разкошен начин на живот зад решетките.

Говорител на Бюрото по затворите обясни тогава пред Page Six, че поради „съображения за поверителност, безопасност и сигурност“ те се въздържат от коментар относно условията на затворниците във федералното заведение от ниска сигурност.

Щастие зад решетките: Шон "Диди" Комбс се усмихва със затворници

Според TMZ основателят на Bad Boy Records е бил върнат в изолатор след тези публикации, а Page Six потвърди, че датата му на освобождаване от затвора - предварително определена за 21 януари 2028 г. - е била отложена за 2 март 2028 г.

Във вторник TMZ съобщи също, че моният дизайнер е бил записван няколко пъти заради предполагаеми сбивания и нарушения с мобилен телефон по време на престоя си в затвора.

Според изданието иконата на хип-хопа е загубила 400 дни привилегии в лавката - които позволяват на затворниците да си купуват снакс и дребни стоки - както и 41 дни от кредита за добро поведение.

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