Мадона за войната с Гай Ричи: Опитваше се да ми отнеме детето

М адона разказа колко трудно ѝ е било по време на битката за попечителство с бившия ѝ съпруг Гай Ричи.

В епизод на подкаста на Джей Шети On Purpose, излъчен в понеделник, 29 септември, седемкратната носителка на „Грами“ си припомни как е „ридала“ всяка вечер по време на продължилата месеци борба за попечителство над сина си Роко.

„Вероятно един от най-болезнените моменти в живота ми, в който, честно казано, не можех да видя гората от дърветата, беше, когато преминах през битка за попечителство със сина си“, сподели 67-годишната Мадона пред 38-годишния подкастър. Тя допълни: „И въпреки че бракът ми не се получи — както и много други бракове — хората често се женят за грешните партньори, не са в хармония, не са създадени един за друг. Но някой, който се опитваше да ми отнеме детето, беше сякаш… можеше просто да ме убие. Точно така си мислех.“

По онова време Мадона беше на турне, което превърна ситуацията в още по-голямо изпитание.

„Трябваше да излизам на сцената всяка вечер. Просто лежах на пода в гримьорната си и ридаех. Наистина си мислех, че е краят на света. Не можех да го понеса. Просто не можех да го понеса“, призна тя.

От декември 2015 г. Мадона и тогава 57-годишният Ричи водеха осеммесечен трансатлантически спор за попечителството над тогавашния им 15-годишен син Роко. Той отказа да пътува с майка си по време на световното ѝ турне Rebel Heart и предпочете да живее с баща си във Великобритания.

Бившата двойка, която беше женена между 2000 и 2008 г., постигна споразумение през юни 2016 г. и според документи на Върховния съд на Ню Йорк „не се яви“ на съдебно заседание по въпроса.

По данни на Associated Press, адвокатът на Ричи — Питър Бронщайн — заяви пред съда, че Роко, тогава 16-годишен, ще продължи да живее в Лондон. Адвокатът на Мадона отказа коментар по онова време. През декември 2015 г. съдия нареди Ричи да върне Роко при майка му в Ню Йорк, но въпреки това момчето остана в Англия.

До март 2016 г. съд в Ню Йорк постанови, че Роко ще продължи да живее във Великобритания с баща си и да посещава училище там, като същевременно настоя родителите му да решат спора извън съдебната зала.

През юни същата година битката за попечителство изглежда приключи, след като съдебните документи вече класифицираха делото като „висящо предложение“.

Мадона е майка на шест деца: Лурдес (28), Роко (25), Дейвид (20), Мърси (19) и близначките Стела и Естер (13).