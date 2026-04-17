Любопитно

Кристина Апългейт е приета в болница

Актрисата от „Женени с деца" обяви диагнозата си с хроничното автоимунно заболяване през 2021 г. Преди няколко месеца - през февруари, Апългейт сподели съкрушена, че основно е прикована към леглото заради борбата си с множествената склероза

17 април 2026, 09:42
Източник: GettyImages

К ристина Апългейт е била хоспитализирана на фона на продължаващата си борба с множествена склероза (МС). Източници съобщиха пред TMZ, че 54-годишната актриса е приета в болница в края на миналия месец, но причината все още не е разкрита.

Представител на Апългейт заяви пред Daily Mail: „Нямам коментар дали тя е в болница или какви са медицинските ѝ процедури. Тя има дълга история на сложни медицински състояния, за които е говорила открито, както се вижда в мемоарите ѝ и в нейния подкаст“.

Актрисата от „Женени с деца“ обяви диагнозата си с хроничното автоимунно заболяване през 2021 г. Преди няколко месеца - през февруари, Апългейт сподели съкрушена, че основно е прикована към леглото заради борбата си с МС.

По време на интервю за People тогава звездата обясни, че болката в голяма степен я държи в леглото. Въпреки това тя полага усилия да излиза от спалнята си заради своята дъщеря Сейди – например, за да я води на училище. „Искам да я водя; това е любимото ми нещо. Това е единственото време, което прекарваме само двете,“ споделя актрисата.

„Казвам си: „Просто я закарай безопасно и се прибери, за да можеш пак да легнеш“. И точно това правя“. Апългейт допълва: „Животът ми не е подреден като по конец. Животът на хората, извинете за израза, понякога е адски труден. Затова съм възможно най-искрена и откровена“.

Множествената склероза възниква, когато „имунната система атакува защитната обвивка, която покрива нервните влакна, известна като миелин“, според Mayo Clinic. Заболяването „може да причини изтръпване, слабост, затруднено ходене, промени в зрението и други симптоми“.

Актрисата от „Dead To Me“ също разсъждава върху битката си с МС в откъс от мемоарите си от 2026 г. „You With The Sad Eyes“, публикуван в The Guardian през март. „Един от най-лошите странични ефекти на заболяването е изтощението. Чувствам се сякаш съм била на тридневно безсънно препиване – и така се чувствам дори след добър нощен сън. Затова прекарвам толкова много време в и върху леглото, сгушена до нагревателната си възглавница“, пише откровено Апългейт.

Тя продължава: „След тази диагноза и симптомите, с които се сблъсквам, вече не ме интересува какво казвам, как изглеждам или как това кара другите да се чувстват. Вече нямам търпение за глупости, за неща, които са безсмислени или просто „излишни“.

Апългейт сподели новината за диагнозата си в социалните мрежи през август 2021 г. „Здравейте, приятели. Преди няколко месеца бях диагностицирана с МС. Това е странно пътуване. Но получих огромна подкрепа от хора, които също имат това състояние“, написа тя тогава.

„Пътят е труден. Но както всички знаем, пътят продължава“, добави актрисата, показвайки позитивно отношение към състоянието си.

По време на епизод от подкаста си MeSsy миналата година актрисата разкри, че е била хоспитализирана многократно заради заболяването си. „За три години от диагнозата насам съм била в болница повече от 30 пъти“, казва тя на своята ко-водеща Джейми-Лин Сиглър, която също се бори със същото заболяване.

Относно писането на мемоарите си, издадени на 3 март, Апългейт споделя, че е взела решението да напише книгата, когато е била „принудена да забави темпото“. „Имам кариера в телевизията и киното от 3-годишна и я обичах. Но с МС всички неща, които смятах за важни, се промениха. Дълго време ми се струваше невъзможно да намеря смисъл във всичко, през което съм преминала, но за първи път в живота си успях да спра и да се замисля“, казва номинираната за „Еми“ актриса.

Звездата също признава, че е било „страшно“ да разкаже всичко в откровените си мемоари. „Но колкото и мрачно да става, написах тази книга, защото наистина вярвам, че книгите могат да накарат хората да се чувстват по-малко сами“, категорична е тя.

По темата

Източник: Daily Mail    
