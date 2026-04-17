Проучване на "Мяра": Кой влиза и кой остава на ръба за НС

П ет партии ще влязат със сигурност в 52-то Народно събрание, а три са на ръба на бариерата, според проучване на социологическа агенция „Мяра“.

Данните са на „Мяра“ за Българското национално радио. Изследването е представително за пълнолетното население в България и е реализирано между 4 и 13 април 2026 г., като интервютата са проведени „лице в лице“ с таблети сред 1002 пълнолетни български граждани. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка (а не от гласуващите) се равнява на близо 54 000 души.

Според „Мяра“, ако изборите бяха в първата половина на април, декларативната подкрепа сред заявяващите, че ще гласуват за определена партия, коалиция или кандидат, изглежда както следва: „Прогресивна България“ би спечелила 34,6% от гласовете, ГЕРБ-СДС – 18,5%, ПП-ДБ – 11,4%, ДПС – 9,1%, и „Възраждане“ – 7,4%. „БСП-Обединена левица“ би била на самия ръб с 4%, недалеч от ръба са „Сияние“ и МЕЧ – съответно с 3,6% и 3,5%. „Величие“ би имало 2,2%, АПС – 1,9%, а ИТН би получила 1,4%.

При цялата условност на изборните списъци, както и на декларативната природа на отговорите на респондентите, потенциалната активност е 50,7% т.е. по-висока в сравнение с намеренията на респондентите преди последните избори и с вероятност да е осезаемо над три милиона души, посочват от „Мяра“. И добавят, че 1,7% от всички заявяващи, че ще гласуват, твърдят, че възнамеряват да гласуват с „Не подкрепям никого“.

В изследването се посочва още, че 5,6% от цялата извадка са онези, които си признават, че биха гласували срещу заплащане или друг стимул на предстоящите избори. Този процент очаквано е най-висок сред гетоизираните групи, посочват от „Мяра“. Според тях в подобни въпроси обаче винаги има и скрити отговори, така че реалният дял е много по-висок.

Сред заявилите, че ще гласуват, около две трети предпочитат да гласуват с машини.

Близо три четвърти не очакват повишение на жизнения си стандарт след изборите. Данните потвърждават и изводите на публикувания преди ден Индекс на общественото напрежение – който сочи, че цените са сред основните тревоги на българите, заявяват от „Мяра“.

