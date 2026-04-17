88-годишен без книжка и с нерегистрирана кола катастрофира в Свищов

Н еправоспособен водач на 88 години с нерегистриран автомобил установиха служители на полицейското управление в Свищов след катастрофа, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Велико Търново.

Катастрофата между два автомобила е станала вчера. При инцидента са нанесени само материални щети, няма пострадали.

Пешеходец загина на място при катастрофа на АМ "Марица"

При обработването на пътнотранспортно произшествие (ПТП) полицаите са установили, че единият шофьор е на 88 години, неправоспособен, а автомобилът му е със служебно прекратена регистрация, допълниха от дирекцията.

Камион помете човек на магистрала „Марица“

По случая е образувано бързо производство.

Двама са загинали, а 11 са ранени при 13 тежки катастрофи през изминалото денонощие в страната.