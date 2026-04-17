Зареждащ се таблет предизвика пожар в Бургас

З ареждащ се в електрически контакт таблет е причинил пожар в къща в бургаския комплекс "Меден рудник", съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е възникнал около 4:30 ч. на 16 април, когато в Четвърто районно управление в Бургас е подаден сигнал за горящ имот на ул. "Люлин". Огънят е обхванал втория етаж на къщата, собственост на 53-годишен бургазлия, и е бил овладян от четирима огнеборци с един противопожарен автомобил.

Пожар в хоспис в София

По данни на собственика, той напуснал дома си около 21:00 ч. на 15 април, като оставил таблета да се зарежда със зарядно устройство в електрическата мрежа.

От полицията казаха, че огънят е довел до силно опушване на втория етаж. Пламъците са били загасени своевременно, като е предотвратено разпространение на огъня към останалата част от къщата.