Зареждащ се таблет предизвика пожар в Бургас

От полицията казаха, че огънят е довел до силно опушване на втория етаж

17 април 2026, 10:47
З ареждащ се в електрически контакт таблет е причинил пожар в къща в бургаския комплекс "Меден рудник", съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е възникнал около 4:30 ч. на 16 април, когато в Четвърто районно управление в Бургас е подаден сигнал за горящ имот на ул. "Люлин". Огънят е обхванал втория етаж на къщата, собственост на 53-годишен бургазлия, и е бил овладян от четирима огнеборци с един противопожарен автомобил.

По данни на собственика, той напуснал дома си около 21:00 ч. на 15 април, като оставил таблета да се зарежда със зарядно устройство в електрическата мрежа.

От полицията казаха, че огънят е довел до силно опушване на втория етаж. Пламъците са били загасени своевременно, като е предотвратено разпространение на огъня към останалата част от къщата. 

Източник: БТА,  Галя Тенева    
Пожар Таблет Зареждане на таблет Къща Бургас Меден рудник МВР Инцидент Огнеборци Опушване
Руска атака с дронове повреди пристанище Измаил, засегната е и Одеска област

Пристанището се намира в югозападния край на Украйна, като от другата страна на Дунава е румънска територия

Мистерията, която разтърсва САЩ: Тръмп обеща отговори за изчезналите учени

Tеориите за учените се разпространяват онлайн, но няма известни доказателства за връзка между тези смъртни случаи и изчезвания. „Надявам се да е случайно, но ще разберем през следващата седмица и половина“, каза Тръмп пред репортери на Южната морава

Библията или Тарантино? Как шефът на Пентагона преплете молитва с цитат от „Криминале“

Последният ред от молитвата всъщност е препратка към Езекиил 25:17; обаче пълният текст на прочетеното от Хегсет по-тясно наподобяваше емблематичен монолог, изнесен от героя на Самюъл Л. Джаксън, Джулс Уинфийлд, във филма от 1994 г. „Криминале“ (Pulp Fiction)

Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарства за редки болести: Съпоставят се цени без отчитане на съществени фактори

От там реагираха след участие на заместник-министъра на здравеопазването Владимир Афенлиев в „Здравей, България"

Григор Димитров изпадна извън топ 100 в ранглистата на ATP

Българският тенисист регистрира най-слабото си класиране от 2012 година насам

МВФ подновява сътрудничеството си с Венецуела след шестгодишно прекъсване

Кристалина Георгиева обяви възстановяване на контактите с правителството в Каракас

<p>Как да гласуваме правилно с&nbsp;хартиената бюлетина?</p>

Ако избирателят предпочете хартиена бюлетина има някои правила и забрани, с които трябва да се съобразява

С какви документи за самоличност може да се гласува в страната?

Документи за самоличност на 19 април: С какво е позволено да се легитимирате пред секционната комисия

88-годишен без книжка и с нерегистрирана кола катастрофира в Свищов

При инцидента са нанесени само материални щети, няма пострадали

Проучване на "Мяра": Кой влиза и кой остава на ръба за НС

Пет партии ще влязат със сигурност в 52-то Народно събрание, а три са на ръба на бариерата, според "Мяра"

Redmi A7 Pro иска да промени идеята за бюджетен телефон

Redmi серията на Xiaomi се свързва с бюджетните смартфони, като традиционно компанията я използва, за да покаже, че такива устройства могат да имат и доста мощен хардуер. Сега А-серията за пръв път получава Pro модел, който да надгради постигнатото

САЩ започна да връща парите на жертвите на Ружа Игнатова: Вижте как да си поискате сумите

ФБР потвърди, че продължава разследването и издирването на Ружа Игнатова, която е в списъка на десетте най-издирвани лица

<p>Руски дрон навлезе в румънското въздушно пространство</p>

Букурещ съобщава за нарушаване на въздушното пространство близо до границата с Украйна

„Свещена война“ под флага на САЩ? Опасната игра с религията, която разгневи дори Папата

Това са дълбоки и сложни води, в които навлиза администрацията, като внушава, че има одобрението на най-висшата власт за войната си в Иран. Усещането за божествена мисия може да замъгли решенията и да даде оправдание за прегрешения на бойното поле.

<p>&quot;Нагъл, груб, арогантен човек&quot;: Сигнали за измамни SMS-и и заплахи за запор от името на адвокатска кантора</p>

Хора твърдят, че са били притискани за задължения отпреди 20 години, които вече са погасени по давност

<p>Певецът D4vd е арестуван по подозрение за убийство&nbsp;на 14‑годишна</p>

Полицията разследва връзка между музикалния изпълнител и открити човешки останки

