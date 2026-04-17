200 000 евро и списъци: Разбиха организирана мрежа за купуване на гласове във Варна

При акция на МВР са открити близо 200 000 евро, арестувани са четирима души, а разследването е под надзора на прокуратурата във Варна

17 април 2026, 08:33
Б лизо 200 000 евро, разпределени в пликове, са открити при претърсвания на четири адреса във Варна при операция срещу организирана престъпна група, занимавала се с изборни престъпления, съобщава изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев.

По информацията, публикувана в официалната му Facebook страница, при акцията са намерени също списъци, съдържащи лични данни на граждани. Според изнесеното става дума за организирана престъпна група и мащабна мрежа, специализирана в купуване на гласове за изборите.

В публикацията се посочва, че в групата участие има и мъж, който е общински съветник от Провадия. Работата по случая е започнала още в началото на месеца.

Само в рамките на вчерашния ден са разпитани 152 души, за които има информация, че са получили пари, за да гласуват за конкретна партия. Съставени са и 137 протокола на лица, за които има данни, че по различен начин са участвали в изборни престъпления.

Арестувани са четирима души. Образувано е досъдебно производство под надзора на прокуратурата във Варна.

