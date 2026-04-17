Британското правителство уволнява най-висшия дипломатически служител след скандал

Б ританското правителство, разтърсено от нови разкрития за назначаването на бившия британски посланик във Вашингтон Питър Манделсън въпреки връзките му с Джефри Епстийн, реши да уволни най-висшия служител на дипломатическите служби, съобщиха снощи британските медии.

Според всички национални медии, включително Прес Асошиейшън и Би Би Си, Оли Робинс ще се оттегли, след като е изгубил доверието на премиера Киър Стармър и външния министър Ивет Купър, отбелязва Франс прес.

UK foreign ministry chief to leave after Mandelson vetting row https://t.co/eVZyxpB6Ua — ST Foreign Desk (@STForeignDesk) April 17, 2026

Робинс заема длъжността постоянен заместник-секретар в Министерството на външните работи от началото на 2025 г. В тази си функция той е главен съветник на министъра и ръководител на дипломатическите служби на външното министерство.

От няколко месеца позициите на Киър Стармър са разклатени заради решението му да назначи Питър Манделсън за посланик във Вашингтон. През септември миналата година Стармър го уволни, обвинявайки го, че "многократно е излъгал" "Даунинг стрийт" за това колко близки са били връзките му с покойния сексуален престъпник.

Връщайки се към аферата, в. "Гардиън" вчера разкри, че през януари 2025 г. външното министерство е предоставило на Питър Манделсън разрешение за достъп до класифицирана информация на тази длъжност въпреки отрицателното становище на службата, отговаряща за проверката на миналото му.

Тази информация доведе до въпроси за възможни подвеждащи изказвания на британския лидер пред парламента, което се смята за много сериозен проблем за функционирането на британската парламентарна демокрация.

На фона на множащите се призиви от страна на опозицията за оставка, правителството (според британските медии) твърди, че нито премиерът, нито тогавашният му външен министър Дейвид Лами са били запознати с тази препоръка. Аферата вече доведе до оставката през февруари на началника на канцеларията на Стармър - Морган Максуини, лобирал за назначаването на Манделсън във Вашингтон.