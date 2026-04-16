Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста

О кръжна прокуратура – Варна привлече към наказателна отговорност и задържа за 72 часа непълнолетен и двама млади мъже във връзка с убийство в ж.к. „Вл. Варненчик“.

Момчето е обвинено за убийство, извършено по хулигански подбуди и с постановление на наблюдаващ прокурор е задържано за срок до 48 часа с оглед довеждането му пред съда за участие в заседание за определяне на мярка за неотклонение.

Във връзка със случая за срок до 72 часа са задържани още двама млади мъже, съответно на 23 г. и на 18 г. Те са обвиняеми за причиняване на телесни повреди на жертвата.

Разследват убийството на мъж във Варна

Сигнал за намерено тяло на 46-годишен мъж на обществено място в ж.к. „Вл. Варненчик“ в град Варна е подаден на 13 април 2026 година. В резултат от първоначалния оглед и извършената аутопсия станало ясно, че се касае за извършено убийство. Започнати са незабавни действия по разследване на случая.

На 15 април, след като е категорично установена съпричастността на обвиняемите към случилото се, същите са издирени и задържани от органите на МВР.

Работата по доказване и документиране на престъплението продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Предстои в съда да бъдат внесени искания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „ задържане под стража“ спрямо обвиняемите.

Във връзка с информация, появила се в социални мрежи след инцидента, Окръжна прокуратура – Варна уведомява, че задържаните и обвинени непълнолетен и двама млади мъже нямат отношение към групи от привърженици на футболни клубове или агитки на такива. Престъплението е извършено по хулигански подбуди според събраните до момента доказателства.