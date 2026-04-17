Свят

Певецът D4vd е арестуван по подозрение за убийство в Лос Анджелис

Полицията разследва връзка между музикалния изпълнител и открити човешки останки

17 април 2026, 08:41
А мериканският певец D4vd, чието истинско име е Дейвид Антъни Бърк, е арестуван по подозрение в убийството на 14‑годишната Селест Ривас Ернандес. Полицията в Лос Анджелис задържа 21‑годишния изпълнител без право на зaлoг, а делото ще бъде предадено на прокурор в понеделник.

Останките на тийнейджърката, която е била обявена за издирвана през април 2024 г., са открити на 8 септември 2025 г. в предния багажник на Тесла, регистрирана на името на певеца. Автомобилът е бил откаран в двор в Холивуд след сигнал за лоша миризма. Съдебни документи сочат, че тялото е било силно разложено, увито в чувал за трупове.

Разследването установи, че момичето е имало татуировка „Shhh...“ на показалеца, идентична с тази на певеца. Бащата на D4vd, Дауд Бърк, се опита да се противопостави на съдебна призовка, което разкри, че синът му е подложен на разследване от голямо жури.

След откриването на тялото певецът отмени световното си турне и беше отстранен от рекламни кампании с Hollister и Crocs. Колегата му Кали Учиз обяви, че премахва съвместната им песен от платформите.

