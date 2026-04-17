Руски дрон навлезе в румънското въздушно пространство по време на атака в Украйна

17 април 2026, 09:36
Р уската федерация предприе през изминалата нощ нова въздушна атака в Украйна в близост до границата с Румъния, а един дрон е проникнал в румънското въздушно пространство, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на Министерството на националната отбрана.

Министерството посочва, че атаката е била насочена към граждански и инфраструктурни цели в Украйна в близост до границата с Румъния в северната част на канала на река Дунав Килия.

Националният военен команден център е информирал Генералния инспекторат за извънредни ситуации с оглед предприемане на мерки за предупреждение на населението в северната част на окръг Тулча. Предупреждение чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert) е изпратено в 00:43 ч.

Системите за противоракетна отбрана са следили две въздушни цели, като една от тях е проникнала в румънското въздушно пространство. Контактът с радара е бил изгубен на 16 км югоизточно от Килия Веке над ненаселен район, уточнява Министерството на националната отбрана.

Въздушната тревога е била прекратена в 02:48 ч. Днес сутринта ще бъде изпратен екип за проучване на съответната зона, информира Аджерпрес.

Действията на Руската федерация, които излагат на опасност регионалната стабилност и представляват тежко нарушение на нормите на международното право, са твърдо осъдени в съобщението на Министерството на националната отбрана.

Румъния, която е член на ЕС и НАТО, има 650-километрова сухопътна граница с Украйна. Откакто Русия започна да атакува украинските пристанища на река Дунав, няколко пъти дронове нарушават румънското въздушно пространство, припомня агенция Ройтерс.

Източник: БТА, София Георгиева    
Въздушна атака Руска агресия Украйна Румънско въздушно пространство Нарушение на граница Дрон Река Дунав Министерство на отбраната Въздушна тревога Предупреждение на населението
По темата

Проучване на

Проучване на "Тренд": Пет партии с представителство в следващото НС, три са на ръба

17 април: Умира геният, който изтри България от картата си

"Нагъл, груб, арогантен човек": Стотици сигнали за измамни SMS-и и заплахи за запор от името на адвокатска кантора

САЩ започва процедура за обезщетение на жертвите на схемата OneCoin

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Много били екраните! Новият Mercedes C-Class е един гигантски екран

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат
Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста
Тръмп: Сделката с Иран е много близо
Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва
„Свещена война“ под флага на САЩ? Опасната игра с религията, която разгневи дори Папата

Това са дълбоки и сложни води, в които навлиза администрацията, като внушава, че има одобрението на най-висшата власт за войната си в Иран. Усещането за божествена мисия може да замъгли решенията и да даде оправдание за прегрешения на бойното поле.

Певецът D4vd е арестуван по подозрение за убийство в Лос Анджелис

Полицията разследва връзка между музикалния изпълнител и открити човешки останки

Руски удари по Чернигов оставиха хиляди без електричество

Повредена е критична енергийна инфраструктура, съобщиха украинските власти

Британското правителство уволнява най-висшия дипломатически служител след скандал

Оли Робинс напуска поста на фона на разследвания за назначения и връзки с Джефри Епстийн

Хеликоптер се разби в Индонезия, всички осем души на борда загинаха

Катастрофата е станала в труднодостъпен район на Западен Калимантан, причините се изясняват

ЕС ще изплати до 2,7 млрд. евро на Украйна след реформи

Брюксел ускорява финансовата подкрепа за Киев на фона на продължаващата война и икономическия дефицит

Примирието между Израел и Ливан влезе в сила, но вече има съобщения за нарушения

10-дневното спиране на огъня, договорено с посредничеството на САЩ след седмици боеве с „Хизбула“, е поставено под въпрос заради обвинения и нови удари по границата

Скъпото говеждо: Кои са най-добрите алтернативи за набавяне на протеин?

Цените на месото достигат рекордни нива, но това не означава, че трябва да правите компромис с мускулната си маса. Ето кои храни предлагат същото количество белтъчини на по-добра цена.

Стотици пъти по-мощно: Учени откриха тайната комбинация срещу хроничното възпаление

Ново японско изследване доказва, че смесването на определени подправки и билки има в пъти по-силен ефект върху здравето, отколкото приема им поотделно

Тялото ще остарее по-бързо: Кардиолог назова 5 опасни навика

Списъкът включва тютюнопушене, което сериозно уврежда сърцето и отнема няколко години живот

Изгубеният град в джунглите на Малайзия: Мит или забравена история?

Древно селище, по-старо от Ангкор Ват, може би лежи скрито под гъстата растителност на щата Джохор, предизвиквайки дебати сред историци и археолози

Сензационно откритие: Намериха точната локация на дома на Шекспир в Лондон

Случайно намерен план от 1668 г. в столичен архив разкрива неподозирани подробности за последните години от живота на великия драматург и професионалните му връзки

„Алергични“ сте към офиса си? Може би имате „синдром на болната сграда“

Мистериозното състояние, което причинява главоболие, умора и гадене, засяга милиони хора, като жените са по-уязвими към вредната среда на работното място.

Слънчев петък, но се задава рязък обрат във времето

Вижте прогнозата до края на седмицата

„Хизбула" призова ливанците да не се завръщат

Свързаният с „Хизбула" Ислямски здравен комитет също посъветва хората да изчакат

Разследват бомбена заплаха срещу брата на папа Лъв XIV

Полицията е претърсила мястото, но не е открила взривни вещества

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg

Основни въпроси относно храненето на котката, които си задавате

dogsandcats.bg
1

Картали отново се размножават в Източните Родопи

sinoptik.bg
1

Захлаждане в последните дни на април

sinoptik.bg

Гадатели, вдъхновители и миротворци – кои са свръхсилите на различните зодии

Edna.bg

Златното ни момиче Катрин Тасева очаква дъщеричка

Edna.bg

4 мача затварят кръга в Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Часът за жребия настъпи! Днес става ясна програмата за плейофите в efbet Лига

Gong.bg

Стотици сигнали за телефонни заплахи от името на адвокатска кантора

Nova.bg

„Тренд”: Пет сигурни формации с представителство в следващото НС, три са на ръба

Nova.bg