Н а 19 април България гласува за нов парламент, а първата стъпка към урната е правилната легитимация пред секционната избирателна комисия (СИК). За да не бъдете върнати от изборното помещение, е важно да знаете кои документи се признават от закона и какви са строгите ограничения за използването на международни паспорти или шофьорски книжки.

С какви документи за самоличност може да се гласува в страната?

Избирателят удостоверява самоличността си пред секционната избирателна комисия в страната с лична карта или личен (зелен) паспорт – само за родените до 31.12.1931 г.

Не се допуска гласуване в страната с международен или друг вид паспорт, както и със свидетелство за управление на МПС.

В случай че личната ви карта е с изтекъл срок, повредена, открадната или изгубена, законът ви позволява да упражните правото си на глас чрез специално удостоверение, издадено от МВР. Този документ се издава по ускорена процедура в дните около вота и служи единствено за легитимация пред СИК, като гарантира, че нито един гражданин няма да бъде лишен от глас поради административни пречки със самоличността.