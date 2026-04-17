С какви документи за самоличност може да се гласува в страната?

17 април 2026, 10:10
Н а 19 април България гласува за нов парламент, а първата стъпка към урната е правилната легитимация пред секционната избирателна комисия (СИК). За да не бъдете върнати от изборното помещение, е важно да знаете кои документи се признават от закона и какви са строгите ограничения за използването на международни паспорти или шофьорски книжки.

Избирателят удостоверява самоличността си пред секционната избирателна комисия в страната с лична карта или личен (зелен) паспорт – само за родените до 31.12.1931 г.

Не се допуска гласуване в страната с международен или друг вид паспорт, както и със свидетелство за управление на МПС.

В случай че личната ви карта е с изтекъл срок, повредена, открадната или изгубена, законът ви позволява да упражните правото си на глас чрез специално удостоверение, издадено от МВР. Този документ се издава по ускорена процедура в дните около вота и служи единствено за легитимация пред СИК, като гарантира, че нито един гражданин няма да бъде лишен от глас поради административни пречки със самоличността.

Проучване на

Проучване на "Тренд": Пет партии с представителство в следващото НС, три са на ръба

17 април: Умира геният, който изтри България от картата си

Зареждащ се таблет предизвика пожар в Бургас

Кристина Апългейт е приета в болница

Почивка и шопинг извън ЕС: До колко евро стоки може да внесете от чужбина

Защо виното е токсично за котките

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат
Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста
Тръмп: Сделката с Иран е много близо
Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва
Руска атака с дронове повреди пристанище Измаил, засегната е и Одеска област

Пристанището се намира в югозападния край на Украйна, като от другата страна на Дунава е румънска територия

Мистерията, която разтърсва САЩ: Тръмп обеща отговори за изчезналите учени

Tеориите за учените се разпространяват онлайн, но няма известни доказателства за връзка между тези смъртни случаи и изчезвания. „Надявам се да е случайно, но ще разберем през следващата седмица и половина“, каза Тръмп пред репортери на Южната морава

Библията или Тарантино? Как шефът на Пентагона преплете молитва с цитат от „Криминале“

Последният ред от молитвата всъщност е препратка към Езекиил 25:17; обаче пълният текст на прочетеното от Хегсет по-тясно наподобяваше емблематичен монолог, изнесен от героя на Самюъл Л. Джаксън, Джулс Уинфийлд, във филма от 1994 г. „Криминале“ (Pulp Fiction)

Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарства за редки болести: Съпоставят се цени без отчитане на съществени фактори

От там реагираха след участие на заместник-министъра на здравеопазването Владимир Афенлиев в „Здравей, България"

Григор Димитров изпадна извън топ 100 в ранглистата на ATP

Българският тенисист регистрира най-слабото си класиране от 2012 година насам

МВФ подновява сътрудничеството си с Венецуела след шестгодишно прекъсване

Кристалина Георгиева обяви възстановяване на контактите с правителството в Каракас

<p>Как да гласуваме правилно с&nbsp;хартиената бюлетина?</p>

Ако избирателят предпочете хартиена бюлетина има някои правила и забрани, с които трябва да се съобразява

88-годишен без книжка и с нерегистрирана кола катастрофира в Свищов

При инцидента са нанесени само материални щети, няма пострадали

Проучване на "Мяра": Кой влиза и кой остава на ръба за НС

Пет партии ще влязат със сигурност в 52-то Народно събрание, а три са на ръба на бариерата, според "Мяра"

Redmi A7 Pro иска да промени идеята за бюджетен телефон

Redmi серията на Xiaomi се свързва с бюджетните смартфони, като традиционно компанията я използва, за да покаже, че такива устройства могат да имат и доста мощен хардуер. Сега А-серията за пръв път получава Pro модел, който да надгради постигнатото

САЩ започна да връща парите на жертвите на Ружа Игнатова: Вижте как да си поискате сумите

ФБР потвърди, че продължава разследването и издирването на Ружа Игнатова, която е в списъка на десетте най-издирвани лица

<p>Руски дрон навлезе в румънското въздушно пространство</p>

Букурещ съобщава за нарушаване на въздушното пространство близо до границата с Украйна

„Свещена война“ под флага на САЩ? Опасната игра с религията, която разгневи дори Папата

Това са дълбоки и сложни води, в които навлиза администрацията, като внушава, че има одобрението на най-висшата власт за войната си в Иран. Усещането за божествена мисия може да замъгли решенията и да даде оправдание за прегрешения на бойното поле.

<p>&quot;Нагъл, груб, арогантен човек&quot;: Сигнали за измамни SMS-и и заплахи за запор от името на адвокатска кантора</p>

Хора твърдят, че са били притискани за задължения отпреди 20 години, които вече са погасени по давност

<p>Певецът D4vd е арестуван по подозрение за убийство&nbsp;на 14‑годишна</p>

Полицията разследва връзка между музикалния изпълнител и открити човешки останки

200 000 евро и списъци: Разбиха организирана мрежа за купуване на гласове във Варна

При акция на МВР са открити близо 200 000 евро, арестувани са четирима души, а разследването е под надзора на прокуратурата във Варна

6 знака, че кучето ви има доверие

dogsandcats.bg

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg
1

Спряха незаконна кариера край Трудовец

sinoptik.bg
1

Картали отново се размножават в Източните Родопи

sinoptik.bg

Кристина Апългейт е била хоспитализирана в болница в Лос Анджелис

Edna.bg

Гадатели, вдъхновители и миротворци – кои са свръхсилите на различните зодии

Edna.bg

Сам Алардайс: Игор Тиаго е човекът за Манчестър Юнайтед

Gong.bg

Мудрик се забавлява, използва красива блондинка за щанга (видео)

Gong.bg

САЩ връщат пари на измамени от криптокралицата Ружа Игнатова

Nova.bg

„Тренд”: Пет сигурни формации с представителство в следващото НС, три са на ръба

Nova.bg