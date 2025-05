„Крия зеленчуци в храната му“: Готвачът на Чанинг Тейтъм разкри как актьорът отслабна с 14 кг

К огато става въпрос за поддържане на Чанинг Тейтъм във върхова форма за различните му филмови роли, личната му готвачка Алин Фиуза знае всички тайни.

Актьорът отдава голяма част от заслугата за трансформациите на тялото си през годините именно на Фиуза – неговия „готвач вещица“, както я нарича с усмивка.

Двамата започват да работят заедно малко преди началото на пандемията.

„По това време беше наистина забавно, защото той искаше да бъде веган, но не [обича да] яде никакви зеленчуци“, разказва Фиуза в интервю за PEOPLE. „Затова просто започнах да ги крия в храната му – и все още го правя. До днес играя игра наум: ‘Колко зеленчуци мога да скрия в това ястие?’“

През последните четири години Фиуза работи неотлъчно с Тейтъм, създавайки индивидуализирани менюта според това дали актьорът трябва да качи килограми, да свали мазнини или да изгради мускулатура. Използват кантар, който измерва телесни мазнини и мускулна маса, а тя адаптира ежедневното меню спрямо промените в състава на тялото му.

Channing Tatum reflects on his journey gaining & losing weight for movie roles:



“I won’t be doing any more fat roles haha. It’s too hard on the body and too hard to take off now. But damn when I look at these pics it’s just wild what the human body and will can do.” pic.twitter.com/FfgvuHPFYF