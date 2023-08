Кратко щастие: Какво стана с "най-чудния пъб във Великобритания"

С емейство купува една стара сграда от 18 век, но скоро след това е изправена пред нещастие - тя бива запалена. The Crooked House - наричан "най-чудният пъб на Великобритания" - е сериозно пострадал от пожара през уикенда, а в понеделник е превърнат в купчина отломки. Определено става дума за голямо нещастие - и заради стойността на сградата, но и заради прясната покупка на семейството.

Видео показва, че багери са започнали да разрушават това, което е останало от историческия пъб в Черната страна, в рамките на няколко часа, след като полицията и пожарникарите от Стафордшир са напуснали мястото.

Силите на реда разследват причината за пожара, а съветът на Южен Стафордшър заяви, че неговите юристи проучват потенциални нарушения на Закона за градоустройството и планирането след разрушаването на "Кривата къща".

