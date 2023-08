"Бял човек в дупка": Животът под земята в пустинния град Кубър Педи

В един необичаен пустинен град всичко е подземно – от църкви до къмпинги. Тъй като в света вече съвсем ясно се проявява феноменът „глобално затопляне“, трябва ли да се насочим под земята?

По дългия път към централна Австралия, докато пътувате на 848 км. на север от крайбрежните равнини на Аделаида, има разпръснати енигматични пясъчни пирамиди. Около тях пейзажът е напълно пуст - безкрайна шир от прах и пясък и от време на време решени да устоят на всякакъв климат храсти.

The Australian town where people live underground https://t.co/qPhX3INuZF pic.twitter.com/J4B7jnoK6e

Ако продължите по-нататък по магистралата, изникват мистериозни конструкции – купчини бледа пръст, хаотично разпръснати като отдавна забравени паметници. До една от тях стърчи бяла тръба.

Това са първите признаци, че сте стигнали до Кубър Педи - град за добив на опали с население от около 2500 души. Много от малките му върхове са резултат от отпадъчна почва от десетилетия минни дейности, но те също са доказателство за друга местна особеност - живот под земята.

В това кътче на света 60% от населението обитава домове, построени в богатите на желязо пясъчници и алевритови скали. В някои квартали единствените признаци за обитание са стърчащите вентилационни шахти и излишната пръст, изхвърлена в близост до входовете.

През зимата този начин на живот може да изглежда просто малко ексцентричен. Но през лятото Кубър Педи - в свободен превод от местен австралийски означава „бял човек в дупка“ - няма нужда от обяснение: температурите над земята редовно достигат 52 градуса по Целзий. Толкова е горещо, че птиците падат от небето и електрониката трябва да се съхранява в хладилници.

Тази година стратегията изглежда по-далновидна от всякога. През юли град Чунцин, в югозападен Китай, прибягна до отваряне на убежища за въздушни нападения, построени по време на Втората световна война, за да защити гражданите си от една много по-различна заплаха: 10 дни на опасно горещо време от над 35C. Други се оттеглят в подземните ресторанти "cave hotpot", доста популярни в града. Тъй като огромната гореща вълна в САЩ продължава вече три месеца - с температури, които дори кактусите не могат да понесат - и горски пожари, които изгарят части от Южна Европа, какво можем да научим от жителите на Кубър Педи?

Кубър Педи не е първото или дори най-голямото подземно селище в света. Хората са живели под земята, за да се справят с предизвикателния климат в продължение на хиляди години.

На пръв поглед мястото може да се сбърка с обикновено затънтено селище – улиците са розови от прахта. Има ресторанти, барове, супермаркети и бензиностанции. На билото, което гледа към града, стърчи единственото дърво в града - скулптура, изработена от метал. Кубър Педи обаче е зловещо празен. Сградите са разположени на голямо разстояние и нещо не се връзва съвсем.

Но ако погледнете под земята всичко се изяснява. До някои от „землянките“ на Кубър Педи, както са известни, се стига през малки, обикновени на пръв поглед, сгради. Когато влезете вътре, техните подземни проходи постепенно започват да се разкриват. Чувството е сякаш преминавате през гардероба на Нарния в едни напълно нов и неподозиран свят. Освен всичко друго градът си има и къмпинг, където можете да си опънете палатка в ниши на няколко метра под земята - входът е тъмен тунел.

В Кубър Педи подземните сгради трябва да са най-малко четири метра дълбоки, за да се предотврати срутване на покривите им – и под това количество скали температурата винаги е около приятните 23C . Над земята ситуацията е съвсем различна жителите там трябва да издържат на горещи лета и хладни зимни нощи, когато температурата пада до 2-3C, подземният град обаче поддържа идеална стайна температура, 24 часа на ден, през цялата година.

Освен комфорта едно от основните предимства на подземния живот са парите. Кубър Педи изцяло генерира електричеството, което използва - 70% захранва от вятъра и слънцето, докато животът на климатик често е невероятно скъп. „За да живееш над земята, плащаш цяло състояние за отопление и охлаждане, особено когато е над 50C през лятото“, казва Джейсън Райт, жител на града.

От друга страна, много подземни домове в Кубър Педи са на достъпни цени. По време на скорошен търг къща с три спални беше продадена за около 40 000 австралийски долара (26 000 щатски долара). Въпреки че много от тези имоти са снабдени само с най-нужното и често имат нужда от обновяване, има голяма разлика между цените на подземните имоти и тези в най-близкия голям град, Аделаида. Там средната цена на една къща е 700 000 австралийски долара (457 000 щатски долара). Други предимства включват липса на насекоми - „когато стигнете до вратата, мухите скачат от гърба ви, те не искат да влязат в тъмното и студено“, казва Райт - и липсва звуково и светлинно замърсяване.

Странно, но подземният начин на живот може също да осигури известна защита срещу земетресения, които Райт описва като произвеждащи вибриращ шум, който нараства до кресчендо. „Имахме две, откакто живея тук, и никога не съм трепнал“, казва той. (Въпреки това колко безопасни са подземните структури по време на сеизмична активност зависи изцяло от това колко големи, сложни и дълбоки са те.)

Остава въпросът дали подземните домове могат да помогнат на хората да се справят с последиците от изменението на климата и другаде? И защо не са по-често явление?

Има няколко причини, поради които изграждането на землянки в Кубър Педи е изключително практично. Първата е скалата – „Много е мека, можеш да я надраскаш с джобно ножче или с нокът“, казва Бари Луис, който работи в туристическия информационен център.

Coober Pedy is a town in northern South Australia, 846 km (526 mi) north of Adelaide on the Stuart Highway.



Video Credit - @cooberpedysa #coober #cooberpedy #australia #tour #travel #heat #moneymindmantra #business pic.twitter.com/6uu4Zg7vNM