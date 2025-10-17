Кралско събиране в Уиндзор: Уилям и Кейт посрещнаха бъдещите крал и кралица на Йордания

П ринц Уилям и Кейт Мидълтън, принцът и принцесата на Уелс, бяха домакини на специална среща в замъка Уиндзор с престолонаследника на Йордания принц Хюсеин и принцеса Раджва. Събитието, което се състоя на 15 октомври, отбеляза топъл момент между двете кралски двойки по време на посещението на йорданските гости във Великобритания. За да увековечат повода, двете двойки позираха за снимка, на която са подредени в редица, излъчвайки усмивки и елегантност, съобщава PEOPLE.

На срещата принц Уилям и престолонаследникът принц Хюсеин бяха облечени в елегантни костюми с вратовръзки. Кейт Мидълтън заложи на стилен каки костюм, комбиниран с бяла блуза, докато принцеса Раджва избра изискана комбинация от бяла риза с копчета, черен потник без презрамки и широки панталони, подчертаващи нейния модерен вкус.

Двете двойки вече са имали възможност да се срещнат на сватбата на принц Хюсеин и принцеса Раджва на 1 юни 2023 г. в Йордания. След церемонията Уилям и Кейт размениха кратък разговор с младоженците, а по-късно същата вечер, вече преоблечени за банкета, продължиха общуването си.

Сватбеното тържество привлече кралски особи от цял свят, сред които крал Филип на Белгия, принц Гийом на Люксембург, принцеса Беатрис, кралят и кралицата на Малайзия, престолонаследникът Хокон на Норвегия, престолонаследникът Фредерик и престолонаследницата Мери на Дания, принцеса Хисако от Япония, султанът на Бруней, кралица Максима и крал Вилем-Александър на Нидерландия, кралица София и крал Хуан Карлос на Испания, престолонаследницата Виктория и принц Даниел на Швеция и много други. Кралският хашемитски двор отбеляза събитието с емблематична групова снимка, която обиколи света.

На сватбения банкет, изискващ диадеми и бални рокли, принцеса Кейт впечатли с розова рокля и диадемата „Влюбен възел“ на кралица Мери. Освен споделеното им бъдеще като бъдещи монарси, принц Уилям и престолонаследникът Хюсеин поддържат и лично приятелство. През 2018 г. по време на посещение на Уилям в Аман двамата дори гледаха заедно футболен мач.

На 15 октомври двамата принцове посетиха авиобаза, където разгледаха бившата ескадрила на британския наследник. Тази разходка беше особено значима и за двамата, тъй като и Уилям, и Хюсеин са обучени пилоти на хеликоптери.

По време на посещението си във Великобритания принцеса Раджва се срещна и с братовчедката на принц Уилям, принцеса Юджини. Двете посетиха инициатива на благотворителна организация, която предоставя произведения на изкуството за здравни заведения, демонстрирайки ангажираността си към обществени каузи.

Срещата в Уиндзор дойде само ден след като Уилям и Кейт направиха изненадващо посещение в Северна Ирландия. Там те посетиха център за обучение на пожарникари и ферми, където се срещнаха с местни жители и научиха повече за техния принос към общността.