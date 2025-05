Историята се повтаря: Херцогът на Съсекс, който се ожени за американка през XVIII в.

Т я беше по-възрастна, опитна, с нотка американска изтънченост. Той беше принц, изключително неопитен и лесна плячка. Като лешояд тя се нахвърли върху херцога на Съсекс, омъжи се за него и въвлече както себе си, така и него в кралски скандал.

Кралят я мразеше толкова много, че ѝ нареди да спре да използва титлата си Нейно Кралско Височество (HRH).

И заведе дело, за да ѝ забрани да използва кралския герб. Тя не обърна внимание.

Ако всичко това ви звучи зловещо познато, не търсете по-далеч от последния херцог на Съсекс и неговата булка, оприличавана на хищник, за да откриете, че историята – дори кралската история – може да има злощастния навик да се повтаря, пише Daily Mail.

Август, херцог на Съсекс, беше третият син на крал Джордж III – червенокос, точно като принц Хари, настоящия херцог. На 19-годишна възраст той се озова на улица в Рим пред тъмнокоса изкусителка, чиято обувка удобно се беше разкопчала. Август се хвърли пред нея и оттогава става неин роб.

Тя беше лейди Августа Мъри, дъщеря на бившия губернатор на Ню Йорк, и беше на 32 години, когато се запознаха: „Тя беше обиколила целия квартал“, пише откровено един историк. „Нямаше нещо, което да не знае“.

Въпреки че някои доказателства сочат, че принцът е бил преследващият по време на последвалото ухажване,

клюките, близки до трона, изобразяваха лейди Августа като амбициозна и алчна.

Приятелката на кралицата, лейди Харкорт, заявила: „Задълбоченото познаване на света даде на лейди Августа голямо предимство пред нейния наивник и тя имаше остроумието да скрие или прикрие някои от по-ранните афери в живота си и да убеди младия принц да се ожени за нея“.

Каквито и да са били тези „афери“ – и колкото и много да са били – Август не се нуждае от убеждаване. Двойката се жени тайно в Рим, в нарушение на Закона за кралските бракове, който изисква разрешение от монарха, преди бракът да може да се осъществи.

Август знаеше, че тази светска жена, която той наричаше „Гуси“, никога няма да получи одобрение. Тя е била в американските колонии от януари 1774 г. до юни 1775 г., което съвпада с началото на Войната за независимост, прекарвайки по-голямата част от времето си във Вирджиния, където баща ѝ е бил в приятелски отношения с Джордж Вашингтон.

Не е била девствена – абсолютно изискване – и не е била принцеса.

Освен това е било известно, че докато не се е запознала с Август в Рим, тя е планирала да се омъжи за братовчед си лорд Арчибалд Хамилтън – всъщност някои са казвали, че все още е влюбена в него.

Притеснена от целия този багаж, двойката се завръща в Лондон, където се женят отново тайно, използвайки фалшиви имена. По това време Августа е била бременна в осмия месец и езиците във висшето общество се развяват като опашка на кокер шпаньол.

Крал Джордж III е бесен. В рамките на шест месеца той анулира и двата брака

и заявява, че при никакви обстоятелства Августа не може да се нарича Нейно Кралско Височество.

Тя не му обръща внимание.

