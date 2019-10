Летисия - една секси кралица в червено и с голи рамене (СНИМКИ)

Испанската кралица Летисия за пореден път привлече вниманието към себе си с интересен избор на тоалет. Този път съпругата на крал Фелипе VI присъства на специална вечеря с него в хотел "Уестин" в Мадрид. Поводът: 30-ата годишнина на испанския вестник El Mundo. Нейно величество определено знае как да подбира тоалетите си за всяко публично събитие. Кралица Летисия бе заложила на секси червена рокля, дело на Roberto Torretta, с голи рамене. Харесва ли ви роклята на Летисия? Photo credit: Getty Images/Guliver . . #espana #español #spanish #spain #royal #royalfamily #fashion #instafashion #queenletizia #queen

