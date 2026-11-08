Крал Чарлз III и принц Уилям почетоха загиналите във войните на церемония в Лондон

Б ританският крал Чарлз III положи венец на военния мемориал „Кенотаф“ (кенотаф - символичен гроб, който не съдържа тленните останки на покойния, бел. ред.) в центъра на Лондон на възпоменателна церемония за британски войници и други военнослужещи, загинали във военни конфликти, предаде ДПА.

На церемонията присъства и престолонаследникът - принц Уилям, който през 2013 г. завърши пълна оперативна военна служба, продължила 7,5 години и който работи за подобряване на благосъстоянието на настоящите и бившите военнослужещи. След принца венци бяха положени от херцога на Единбург и принцеса Ан.

Британският премиер Анди Бърнам също положи венец, заедно с висши политици, включително лидера на консервативната опозиция Кеми Бейдънок, лидера на либералните демократи Ед Дейви, лидера на „Реформирай Обединеното кралство“ (Reform UK) Найджъл Фараж и министъра на вътрешните работи Шабана Махмуд.

Близо до „Кенотаф“ бяха застанали и девет бивши министър-председатели: Джон Мейджър, Тони Блеър, Гордън Браун, лорд Дейвид Камерън, баронеса Тереза Мей, Борис Джонсън, Лиз Тръс, Риши Сунак и Киър Стармър.

Около 10 000 ветерани участваха по време на церемонията в шествие на Кралския британски легион. Сред ветераните бяха около дузина от последните оцелели от Втората световна война, най-възрастният от които е на 105 години.

Премиерът на Ирландия Михол Мартин и министърът на Северна Ирландия Крис Брайънт присъстваха на възпоменателна служба в Енискилън, графство Фермана, в Северна Ирландия. През 1987 г. събитието там беше обект на бомбен атентат от Ирландската републиканска армия (ИРА), при което загинаха 12 души.