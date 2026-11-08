Стотици хиляди домакинства в Украйна останаха без ток след масирани руски удари по енергетиката

Р уски удари по енергийната инфраструктура на Украйна оставиха стотици хиляди домакинства без ток в неделя, съобщиха властите. Междувременно дрон порази център за хуманитарна помощ в село, което вече беше атакувано по-рано тази седмица и където спасители все още изваждат тела изпод отломките. Украйна се подготвя за поредна тежка военна зима, докато Русия засилва ежедневните си въздушни атаки, обсипвайки енергийната мрежа с дронове и ракети.

В централната Днепропетровска област „над 600 000 жители са останали без електричество“, съобщи енергийната компания ДТЕК (DTEK) в „Телеграм“, след като „нощна атака е повредила важни енергийни съоръжения“. От компанията заявиха, че работят по възстановяването на електрозахранването, но задачата е „затруднена от многобройни атаки“. При друг удар руски дрон е поразил „обект от критичната инфраструктура“ в североизточната Харковска област, съобщи в социалните мрежи кметът Микола Бакшеев на град Златопил. „Близо 250 000 потребители в Харковска област останаха без ток“, посочи Бакшеев. Ремонтните дейности са в ход, но „точното време за възстановяване на електрозахранването все още не е известно“, добави той.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че нощните удари са довели до „масови прекъсвания на електрозахранването в цялата страна“.

„Само в Житомирска област 140 жилищни сгради останаха без отопление след руски удар“, каза той, като отбеляза, че температурите в Украйна вече са близки до нулата. Той също така съобщи, че Русия е изпратила дрон към Комишуваха – село в Запорожка област, където в понеделник Москва порази център за раздаване на помощи при една от най-смъртоносните атаки от началото на войната. Броят на загиналите е нараснал до 55 души, заяви Зеленски. Преди това службите за спешна помощ съобщаваха за 50 загинали. „Тази сутрин руснаците атакуваха Комишуваха с FPV дрон – място, където вече седем дни продължават спасителните операции... За съжаление, под отломките може да има още хора“, каза Зеленски.

Ударите бяха нанесени ден след като Министерството на енергетиката на Украйна съобщи, че масирана атака срещу енергийни обекти е оставила жителите на пет региона без електричество и е сериозно затруднила преноса на електроенергия в Киев.

Зеленски обвини Русия, че засилва ударите, за да окаже натиск върху Киев преди тристранните преговори в Абу Даби, провеждани с посредничеството на САЩ и насрочени за вторник и сряда. Русия нанася тежки удари по енергийната мрежа и инфраструктурата на Украйна през цялото времетраене на своята инвазия, продължаваща вече четири години и половина, а Киев навлиза в поредната зима във военна обстановка.