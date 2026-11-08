България

Горящ камион с прасета блокира прохода на Републиката

Водачът на камиона е успял да излезе от кабината невредим. Животните също са били изведени от горящото превозно средство

Надежда Неменски Надежда Неменски

8 ноември 2026, 15:00
Горящ камион с прасета блокира прохода на Републиката
Източник: iStock/Guliver Images

Е дна необичайна гледка предизвика сериозни транспортни затруднения в Прохода на Републиката днес по обяд, след като тежкотоварен автомобил, превозващ живи прасета, се преобърна и запали. Инцидентът доведе до частично блокиране на ключовия път през Хаинбоаз и събра на място екипи на полицията и пътните служби.

Пътнотранспортното произшествие е станало около 12:00 ч. на северната страна на прохода, на територията на област Велико Търново. Според информация от Областната дирекция на полицията във Велико Търново, водачът на камиона е успял да излезе от кабината невредим. Животните също са били изведени от горящото превозно средство, преди пламъците да го обхванат.

В резултат на преобръщането обаче, част от прасетата са се разпилели по пътното платно, както съобщава NOVA, създавайки допълнителни предизвикателства за пристигналите на място екипи.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че заради инцидента движението по пътя Мишеморков хан – Лагерите временно се осъществява двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от пътна полиция, като предстои организация по разчистването на пътя и прибирането на животните. Обстоятелствата около катастрофата все още се изясняват.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Николай Венков, кореспондент във Велико Търново, Nova.bg    
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