Без ток в София утре: Кои райони ще бъдат засегнати от планирани ремонти

Ч асти от няколко столични района ще останат без електрозахранване на 9 ноември поради планирани дейности по поддръжката на мрежата. Това е важна информация за хиляди домакинства и бизнеси, които трябва да планират деня си съобразно прекъсванията.

Дейностите са свързани с модернизация и поддръжка на електроразпределителната мрежа, съобщиха от електроразпределителното дружество, цитирани от Focus News. Прекъсванията ще засегнат различни квартали в различни часови интервали през целия ден.

Подробен график по райони

В район "Витоша" са предвидени прекъсвания в няколко зони. Част от вилна зона "Килиите" ще бъде без ток от 09:00 до 16:30 ч., част от кв. "Бъкстон" – между 09:00 и 16:00 ч., а в кв. "Княжево" прекъсването ще е в интервала 08:30 – 16:30 ч.

Централните части на София също са засегнати. В район "Възраждане" се очаква спиране на тока в част от центъра от 08:45 до 16:15 ч., а в район "Средец", също в централната градска част, прекъсването ще е от 08:30 до 16:30 ч.

Жителите на район "Изгрев", по-конкретно част от ж.к. "Изток", трябва да очакват прекъсване на електрозахранването между 09:15 и 16:30 ч. В съседния район "Лозенец", част от едноименния жилищен комплекс, ще бъде без ток от 08:30 до 16:30 ч.

За район "Люлин" е планирано прекъсване в част от ж.к. "Люлин VI" за времето от 09:15 до 14:15 ч., което е по-кратко в сравнение с другите райони.

Засегнати са и населени места около София. В район "Нови Искър", част от с. Мировяне, няма да има ток от 09:15 до 12:00 ч. В район "Панчарево", част от с. Бистрица, прекъсването ще бъде през по-голямата част от деня – от 08:00 до 16:30 ч.

Препоръчително е гражданите и фирмите в упоменатите райони да вземат предвид планираните прекъсвания и да изключат чувствителни електроуреди от мрежата като превантивна мярка.