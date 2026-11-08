Летище в Калифорния предизвика онлайн фурор с необичаен търг на оборудване

М еждународното летище в Оукланд предлага на търг електрически влекачи, използвани за превоз на багаж, на цени от около 750 долара, което предизвика неочакван фурор в социалните мрежи. Това, което изглежда като странна разпродажба, всъщност е стандартна процедура за обновяване на оборудването, разкриваща интересен аспект от управлението на летищната инфраструктура.

Всеки голям обект като международно летище периодично извежда от експлоатация остаряла техника. Според информация, цитирана от New York Post, правителствени агенции и общински летища редовно продават на търг наземно оборудване, което е достигнало края на своя експлоатационен живот. Обявите от Оукланд включват модели от 2008 г., което потвърждава, че става въпрос за рутинно пенсиониране на флота.

Креативност и хумор в социалните мрежи

Въпреки прозаичната причина за търга, машините неочаквано се превърнаха в сензация онлайн. Потребители в различни платформи започнаха да предлагат множество хумористични и креативни начини за използването на бавните, но мощни влекачи. „Продават се почти за без пари“, коментира в Twitter бизнесменът Шанън Джийн, питайки каква би била предприемаческата им употреба.

В Reddit потребители си представят как се разхождат из квартала с тях. „Бих си купил един за 700 долара, само за да се движа из квартала“, пише един потребител. Други предлагат по-ексцентрични идеи, като например използването на влекача за костюм на Остин Пауърс по време на Хелоуин или за „теглене на тъщата“, както се шегува трети. В LinkedIn Колин Страуд пише: „Представете си аурата да карате едно от тези неща из квартала си“.

Реалността зад фантазиите: Ограничението на скоростта

Някои потребители дори фантазират за дълги пътувания с машините, но тук се сблъскват със сериозна практическа пречка. Тези влекачи за багаж не са създадени за скорост. В зависимост от модела и задвижването (електрическо или с гориво), те обикновено се движат със скорост от едва 4 до 15 мили в час (около 6 до 24 км/ч). Това би превърнало всяко по-дълго пътуване в изключително бавно начинание.

Практика, разпространена и на други летища

Търговете за летищно оборудване не са изолиран случай само в Оукланд. На аукционни сайтове могат да бъдат намерени и други подобни оферти. Например, дизелов товарач за карго в Индиана се предлага за 4500 долара, а летището в Бойзи, Айдахо, изглежда продава няколко влекача за багаж на още по-ниска цена – само по 500 долара за брой, съобщава New York Post.

Един потребител в социалните мрежи дори споделя реален пример за алтернативна употреба. Неговото семейство е преустроило подобен влекач в снегорин за почистване на дългата им алея. „Имахме един, на който сложихме гребло за сняг... Имаше доста разпространен 4-цилиндров двигател на Ford, така че беше лесен за поддръжка“, обяснява той, добавяйки, че баща му е работил като механик на летищно оборудване.