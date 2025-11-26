8 признака, че е време да посетите психиатър

В ъпреки стереотипите, посещението при психиатър е необходимо не само при тежки разстройства. Психиатърът Едуард Холодов разказва кога е нужна професионална помощ.

Психиатърът е лекар, който лекува психически (шизофрения, биполярно разстройство), емоционални (тревожно разстройство, панически атаки) и поведенчески (обсесивно-компулсивно разстройство, нарушения в хранителното поведение) разстройства. Той може да предписва лекарства и други методи на лечение. При оценката на състоянието психиатърът взема предвид както психическите, така и физическите аспекти.

Според American Psychiatric Association предразсъдъците, свързани с психичните разстройства, са основната пречка, поради която много хора избягват професионална помощ. Въпреки това, посещението при психиатър е също толкова грижа за себе си, колкото посещението при кардиолог, когато боли сърцето.

Много хора възприемат потиснатото настроение, раздразнителността или постоянната умора като нещо нормално и отлагат посещението при специалист прекалено дълго.

„Границата между временни трудности и състоянието, когато е нужна помощ, наистина може да бъде размита. Не бива да се ориентирате по диагнози, а по сигналите, които собствената психика изпраща на човека“, казва Едуард Холодов, водещ психиатър в клиника „Аксона“.

Как да разберем, че проблемът е повод да потърсим помощ?

Вижте в нашата галерия кои са осемте признака .

Тази статия има единствено информативен характер и не замества консултацията със специалист; при нужда потърсете професионална помощ.