Любопитно

8 признака, че е време да посетите психиатър

„Границата между временни трудности и състоянието, когато е нужна помощ, наистина може да бъде размита. Не бива да се ориентирате по диагнози, а по сигналите, които собствената психика изпраща на човека“, казва Едуард Холодов

26 ноември 2025, 14:30
8 признака, че е време да посетите психиатър
Източник: iStock

В ъпреки стереотипите, посещението при психиатър е необходимо не само при тежки разстройства. Психиатърът Едуард Холодов разказва кога е нужна професионална помощ.

Психиатърът е лекар, който лекува психически (шизофрения, биполярно разстройство), емоционални (тревожно разстройство, панически атаки) и поведенчески (обсесивно-компулсивно разстройство, нарушения в хранителното поведение) разстройства. Той може да предписва лекарства и други методи на лечение. При оценката на състоянието психиатърът взема предвид както психическите, така и физическите аспекти.

Според American Psychiatric Association предразсъдъците, свързани с психичните разстройства, са основната пречка, поради която много хора избягват професионална помощ. Въпреки това, посещението при психиатър е също толкова грижа за себе си, колкото посещението при кардиолог, когато боли сърцето.

Много хора възприемат потиснатото настроение, раздразнителността или постоянната умора като нещо нормално и отлагат посещението при специалист прекалено дълго.

„Границата между временни трудности и състоянието, когато е нужна помощ, наистина може да бъде размита. Не бива да се ориентирате по диагнози, а по сигналите, които собствената психика изпраща на човека“, казва Едуард Холодов, водещ психиатър в клиника „Аксона“.

Как да разберем, че проблемът е повод да потърсим помощ?

Вижте в нашата галерия кои са осемте признака

8 признака, че психиката ви крещи за помощ: Кога да посетите психиатър
9 снимки
стрес
стрес
ярост яд
ярост яд

Тази статия има единствено информативен характер и не замества консултацията със специалист; при нужда потърсете професионална помощ.

Източник: Рамблер    
Психиатър Психично здраве Психични разстройства Професионална помощ Предразсъдъци Кога да потърсим помощ Признаци за помощ Грижа за себе си Лечение Едуард Холодов
Последвайте ни
Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

Разгадаха тайните на Амал Клуни за впечатляващия ѝ външен вид

Разгадаха тайните на Амал Клуни за впечатляващия ѝ външен вид

КПК разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с

КПК разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с "Величие"

Саймън Коуел отговори на обвиненията за смъртта на Лиъм Пейн

Саймън Коуел отговори на обвиненията за смъртта на Лиъм Пейн

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Полезно ли е свинското месо за кучетата

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 8 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 6 часа
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 8 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 8 часа

Виц на деня

Едно време с какви хубави имена кръщаваха децата! Сега го повикаш в парка по име, и пет кучета дойдат при теб!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Заради трагедията със Сияна: Сарафов разпореди проверка на прокуратурата в Плевен

Заради трагедията със Сияна: Сарафов разпореди проверка на прокуратурата в Плевен

България Преди 19 минути

Тя трябва да обхване периода от образуването на делото до възлагането му под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в София

Пет години без Марадона: Легендата, която продължава да живее

Пет години без Марадона: Легендата, която продължава да живее

Свят Преди 34 минути

Марадона почина преди пет години от дихателна недостатъчност

Кога да украсим дома за Коледа - тайните на щастието

Кога да украсим дома за Коледа - тайните на щастието

Любопитно Преди 1 час

Коледните украси започнаха да се появяват по градските улици, парковете, обществените пространства и магазините още в началото на ноември

„Булгаргаз“ обяви спад от 4,3% в цената на газа спрямо предходния месец

„Булгаргаз“ обяви спад от 4,3% в цената на газа спрямо предходния месец

България Преди 1 час

В заседанието участва изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Веселин Синабов

Срещу имотните измами: Ограничават достъпа до нотариални актове

Срещу имотните измами: Ограничават достъпа до нотариални актове

България Преди 1 час

Това съобщи правосъдният министър Георги Георгиев

Powers Summit 2025 „Власт, чувай!“ обяви програмата и ключовите участници

Powers Summit 2025 „Власт, чувай!“ обяви програмата и ключовите участници

Любопитно Преди 1 час

Фокус 2025: Сигурност – национална, енергийна, здравна, технологична, обществена

Смениха председателя на Агенция "Безопасност на движение по пътищата"

Смениха председателя на Агенция "Безопасност на движение по пътищата"

България Преди 1 час

Решението бе взето на днешното заседание на Министерския съвет

<p>Тайният разговор между Уиткоф и Ушаков за мир в Украйна, разкрит от Bloomberg</p>

Стенограма на Bloomberg разкрива как САЩ съветват Путин за мирния план с Украйна

Свят Преди 1 час

„Телефонният разговор, разкрит от Bloomberg, показва как специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф дава указания на Кремъл за обсъждане на 28-точковия мирен план за Украйна преди посещението на Зеленски в Белия дом.

Три зодии променят живота си радикално през декември

Три зодии променят живота си радикално през декември

Любопитно Преди 1 час

Топ визия от Белия дом: Мелания Тръмп впечатли на годишното помилване на пуйки

Топ визия от Белия дом: Мелания Тръмп впечатли на годишното помилване на пуйки

Любопитно Преди 2 часа

За традиционната церемония в Белия дом тя се беше облякла изцяло в кафяво

Google насочва Android като конкурент на Windows и Mac

Google насочва Android като конкурент на Windows и Mac

Технологии Преди 2 часа

За целта подготвя сливането му с ChromeOS

Фон дер Лайен: Готови сме да представим правен текст за ползване на замразените руски активи

Фон дер Лайен: Готови сме да представим правен текст за ползване на замразените руски активи

Свят Преди 2 часа

Бъдещето на Украйна е в ЕС, заяви председателят на ЕК

Зов за помощ: Майка се нуждае от помощ, за да пребори рака

Зов за помощ: Майка се нуждае от помощ, за да пребори рака

България Преди 2 часа

Памела Ангелова страда от тежко онкологично заболяване - карцином на дебелото черво

.

Каква ще е тежестта за работника при ръст с 2% на осигуровката

България Преди 2 часа

Темпът на ръста на доходите ще намалее леко, коментира главният икономист на КНСБ

Пожар в Хонконг: Четирима загинаха, има заклещени хора в сградите

Пожар в Хонконг: Четирима загинаха, има заклещени хора в сградите

Свят Преди 2 часа

Спешните служби са на мястото на инцидента и се смята, че има няколко души затворени в блоковете

Говорителят на Белия дом Каролайн Левит

Роднина на прессекретаря на Белия дом Каролайн Левит е арестувана от имиграционните

Свят Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски разказа на деца кой носи зимата

sinoptik.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg

Тина Търнър - жената, която танцуваше със съдбата!

Edna.bg

Зимна Кралица: Мелания Тръмп посрещна коледната елха в елегантно палто за милиони

Edna.bg

Левски търси нови на три позиции

Gong.bg

Правят анимационен сериал за Марадона

Gong.bg

Антикорупционната комисия разследва схема за имотни измами и пране на пари, свързана с „Величие“

Nova.bg

Депутати от ПП-ДБ блокираха заседанието на Комисията по бюджет и финанси (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg