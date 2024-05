Кортни Кокс разкри, че Матю Пери все още я „посещава“ след смъртта си

К ортни Кокс беше сантиментална за покойния си колега от „Приятели“, Матю Пери, докато отбелязваше 20-ата годишнина от финала на "Приятели".

„Толкова съм благодарна, че успях да работя толкова близо до него толкова много години. Той ме посещава често, ако вярваме в това“, каза 59-годишната актриса в интервю за „CBS Sunday Morning“, публикувано в неделя.

Кокс, която играеше Моника Гелар заедно с Чандлър Бинг на Пери в продължение на 10 сезона, допълни, когато беше попитана за нейната духовност.

