„Наследство и трудно спечелена мъдрост“: Семейството на Матю Пери говори за фондацията му

Н аследството на Матю Пери продължава да живее. Фондацията на Матю Пери стартира на 3 ноември с цел „идентифициране на пристрастяването като болест, справяне с комплекса от стигми, които пречат на хората да търсят и имат достъп до грижи, и яростно застъпничество за по-добро и по-справедливо лечение“.

Преди Giving Tuesday семейството на Пери каза, че фондацията е един от решаващите начини, по които отдават почит на покойния актьор, който беше открит за собствената си борба със зависимостта през целия си живот, преди да умре на 54-годишна възраст на 28 октомври, и те се надяват и други да направят същото.

„За нас, като семейство, е важно да почетем наследството на Матю“, каза семейството на Пери. „Потенциалът, който има фондацията на Матю Пери, за да помогне на страдащите от това заболяване, е нещо, което сме горди да представим на света.“

Доведеният баща на Пери, журналистът от Dateline Кийт Морисън, също насърчи феновете да дарят на фондацията в понеделник вечерта.

„Това не е нещото, което обикновено правя, това представяне. Но тази година е различно“, написа той в съобщение на X, известен преди като Twitter. „И утре е Giving Tuesday. Направете каквото можете; той би бил благодарен. https://matthewperryfoundation.org“

Преди преждевременната си смърт любимата звезда от „Приятели“, който се бори с алкохола и наркотичната зависимост в продължение на десетилетия, планираше да създаде фондация за подкрепа на страдащите от злоупотреба с вещества.

След смъртта му близките на Пери постигнаха тази цел в негова чест. В момента уебсайтът на фондацията включва черно-бяла снимка на покойния актьор заедно с вдъхновяващ цитат за желанието му да помага на другите.

„Когато умра, не искам „Приятели“ да бъде първото нещо, което се споменава – искам да помагам на другите да бъде първото нещо, което се споменава. И ще живея остатъка от живота си, доказвайки това“, a цитат от появата му през ноември 2022 г. в подкаста Q With Tom Power се чете до изображението. „Пристрастяването е твърде мощно, за да може някой да го победи сам. Но заедно, ден по ден, можем да го победим.“

През целия си живот Пери беше открит за собствената си борба със зависимостта.

През 2013 г. Пери разкри за злоупотребата си с алкохол и викодин, който му предписал лекар след инцидент с джет през 1997 г. „Имах голям проблем с алкохола и хапчетата и не можех да спра“, каза той. „Накрая нещата станаха толкова зле, че не можах да го скрия, и тогава всички разбраха.“

Две години по-късно, през 2015 г., Пери беше отличен за застъпничеството си от лечебния център Phoenix House, като каза пред The ​​Hollywood Reporter: „Не можете да имате проблем с наркотиците в продължение на 30 години и след това да очаквате да бъде решен за 28 дни.“

Преди издаването на мемоарите му "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" миналата година, Пери допълнително описа собствените си борби и разкри, че едва не е умрял на 49 години поради ескалиращата си наркотична зависимост. Той каза, че е прекарал две седмици в кома, борейки се за живота си, последван от петмесечен престой в болница и една година с колостомна торба, след като дебелото му черво се спука от прекомерна употреба на опиати.

Пери беше намерен мъртъв в дома си в района на Лос Анджелис на 28 октомври и беше положен на 3 ноември в мемориалния парк Forest Lawn в Лос Анджелис. И петте от колегите му от „Приятели“ – Дженифър Анистън , Кортни Кокс , Лиза Кудроу , Мат Лебланк и Дейвид Шуимър – присъстваха на частната служба.

Службата на съдебен лекар на окръг Лос Анджелис потвърди, че аутопсията е завършена и резултатите очакват токсикологичен доклад. Въпреки това, онлайн запис има статус на причината за смъртта на актьора, която в момента е посочена като „отложена“, тъй като „предстои допълнително разследване“.

Семейството на покойния актьор публикува изявление след смъртта му, в което се казва: „Сърцето ни е разбито от трагичната загуба на нашия любим син и брат. Матю донесе толкова много радост на света, както като актьор, така и като приятел. Всички имахте предвид толкова много за него и ние оценяваме огромното изливане на любов."