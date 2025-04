Колонизацията на Марс е под заплаха - учени откриха нещо, което може да унищожи астронавтите

М арс привлича учени, астронавти и изобретатели и отдавна се говори за колонизиране на тази планета. Счита се, че основните заплахи за хората на Марс са липсата на кислород, ниското атмосферно налягане и високата радиация. Учените обаче са открили друг фактор, който може просто да унищожи астронавтите.

Марс изглежда много красив от разстояние, но изпращането на астронавти да изследват тази планета може да се окаже по-трудно, отколкото смятаха учените.

Околната среда на Марс е много сурова и астронавтите не биха могли да оцелеят там и минута без скафандри и кислороден резервоар. Още през 2021 г. професор Дейвид Акин от лабораторията за космически системи на Университета на Мериленд описа ситуацията, пред която е изправен един астронавт:

"Спомням си, че един американски астронавт разказваше за експеримент, при който се натъкна на внезапна загуба на налягане. Първо усети, че слюнката на езика му започва да кипи, а след това припадна. За да предпазят астронавтите от опасната ниска атмосфера, скафандрите трябва да бъдат запечатани и под налягане", каза ученият.

