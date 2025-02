Защо всички говорят за "квадратната структура", заснета на Марс?

О т време на време роботите на повърхността на Марс или космическите кораби, обикалящи около планетата, изпращат обратно някои очарователни изображения на скални образувания на Червената планета.

Този уикенд хората бяха особено развълнувани от "квадратна структура", заснета от Mars Global Surveyor (MGS) Mars Orbiter Camera (MOC).

След като получи разумно внимание върху подреддита за „извънземни“ на Reddit , той привлече много повече очи, след като популярният подкастър Джо Роугън и Илон Мъск започнаха да публикуват за него в X.

This is fucking WILD. https://t.co/ux3LjEEZDd — Joe Rogan (@joerogan) February 1, 2025

И така, какво става тук? Както е обяснено в бележките на общността на собствения уебсайт на Мъск, изображението е променено донякъде от това, как е било заснето първоначално. Въпреки това, той идва от реално изображение, направено от орбиталния апарат, показващо квадратна характеристика, ако приемем, че попълвате свързващите линии в собствената си глава.

Самото изображение показва площ от около 3 километра (1,9 мили) , според изследването на изображенията на Марс на Аризонския държавен университет. Хората, разбира се, спекулираха диво, твърдейки, че природата не създава такива структури и че структурата може да е погребано древно извънземно селище на Червената планета.

Колкото и забавно да е това, това, което вероятно гледаме тук, са някои интересни скали. Природата, въпреки твърденията за обратното, наистина изхвърля някои интересни характеристики и структури, от шестоъгълните колони на Пътя на великаните на Земята до полярния шестоъгълник на Сатурн . Геоложките и метеорологичните явления могат да причинят много познати форми, без да е необходимо да се позовавате на древни извънземни за обяснение. Вероятно е също така да се случи малко разпознаване на образи.

Феноменът на виждане на познати модели в обекти, където такива не съществуват, се нарича парейдолия . От гледна точка на нашата еволюция, има смисъл да забелязваме модели, които могат да представляват опасност за нас (напр. змия) възможно най-бързо.

Карл Сейгън обяснява в своята книга The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark , че способността да идентифицираме заплахите е наложителна за нашето оцеляване.

Първите хора, които са избягали от това, което смятали за лъв, скрит в храсталака, са оцелели. Тези, които не можеха да забележат този лъвски „модел“, щяха да бъдат изядени от него. И ако избягат, но се окаже, че лъвът всъщност е просто скала, това е добре; тези хора са оцелели и по двата начина и са предали гените си.

Сейгън каза, че намирането на модели (когато модели съществуват или не) е жизненоважно предпазно умение за оцеляване, но може да доведе до погрешно тълкуване на произволни изображения или модели на светлина като лица и познати обекти. В този случай хората виждат квадратна структура в скалите и сенките на Марс на снимка, направена през 2001 г.

Докато учените не биха искали нищо повече от това да намерят доказателства за живот на друга планета, това включва изключване на всички други възможни естествени обяснения. И учените са били хващани преди, след като твърдят, че са открили доказателства за живот на Марс, известно още през 19 век, когато няколко, подкрепени от карти, направени от астронома Джовани Скиапарели, постулират, че Марс има поредица от канали, преминаващи през планетата.

През 1894 г. обществеността също се вълнува от идеята, след като астрономът Пърсивал Лоуел предполага, че наблюденията на Скиапарели показват канали, направени от извънземна цивилизация. В крайна сметка Лоуел използва значителна сума от собствените си пари, за да направи снимки на тези "канали" през 1907 г. , за да докаже, че характеристиките са направени от извънземен вид.

„След като топенето на южната полярна шапка беше в ход, около нея започнаха да се появяват канали“, каза Лоуел по това време, както беше съобщено от New York Times .

„Пряко следствие от това е, че планетата в момента е обител на интелигентен конструктивен живот. Мога да кажа във връзка с това, че теорията за такъв живот на Марс по никакъв начин не е априорна хипотеза от моя страна, а е изведена от резултата от наблюдението и че моите наблюдения оттогава напълно я потвърдиха. Никое друго предположение не е в съгласие с всички факти тук“, добави той.

Други обаче бяха по-малко убедени и снимките, които направи, в крайна сметка допринесоха за дискредитирането на идеята. И така, макар че може да е по-забавно да се вярва, че древните марсианци са оставили след себе си квадратни структури на Марс, подобно на каналите, има по-вероятно естествено обяснение и малко парейдолия.

