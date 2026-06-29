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Без излишен лукс: Хари Стайлс и Зоуи Кравиц планират тайна сватба в Ню Орлиънс

Хари Стайлс и Зоуи Кравиц планират нетрадиционна сватба в музикалния Ню Орлиънс след годежа си през април. Междувременно певецът уплаши феновете, след като се задави с вода и падна на сцената по време на жегата на „Уембли“

29 юни 2026, 10:12
Без излишен лукс: Хари Стайлс и Зоуи Кравиц планират тайна сватба в Ню Орлиънс
Източник: Getty images

Е дна от най-влиятелните и стилни двойки в шоубизнеса – Хари Стайлс и Зоуи Кравиц – вече активно планират сватбения си ден. Само два месеца след като се сгодиха, двамата са се насочили към Ню Орлиънс за място на голямото събитие, търсейки нещо далеч от типичния блясък и суета на Холивуд, съобщава Daily Mail.

Въпреки че имат стотици звездни приятели 

и живеят в светлината на прожекторите, Хари (32 г.) и Зоуи искат сватба, която да отразява техния алтернативен и "cool" стил. Градът в Луизиана е перфектният избор поради две причини: богатата му музикална история и личната връзка на Зоуи. Като тийнейджърка тя е живяла там с баща си – рок легендата Лени Кравиц.

Близки до двойката споделят пред The Sun:

„Те искат нещо уникално. Семейните връзки на Зоуи с Ню Орлиънс и музикалната атмосфера на града го правят абсолютен фаворит. Вече споделиха на приятели, че проучват локации там“.

Романтичен пикник преди кошмара на Уембли

Преди дни бъдещите младоженци бяха уловени от папараци на романтичен пикник в Северен Лондон. Двамата се наслаждаваха на рекордната гореща вълна във Великобритания, като Зоуи гордо показа огромния си годежен пръстен. Свободните часове бяха глътка свеж въздух за Хари Стайлс, който в момента има историческа серия от концерти на стадион „Уембли“.

Релаксиращата им среща обаче беше последвана от стряскащ инцидент на следващата вечер. По време на петъчния концерт, когато температурите в Лондон достигнаха рекордните 37.5°C, Хари уплаши хилядите си фенове.

Докато изпълняваше известния си трик, при който пръска вода от устата си като кит, певецът видимо се задави. Той падна на колене и продължи да кашля силно на сцената в продължение на няколко секунди.

„Беше доста притеснително. Сърцето ми спря, помислих, че е колабирал от жегата и изтощението. Той дава всичко от себе си за нас, но трябва да диша“, споделят уплашени фенове в TikTok.

За щастие, Стайлс бързо се изправи и довърши шоуто, въпреки че ризата му беше подмокрена от пот още след втората песен.

Зоуи Кравиц в черна дантела на Met Gala на фона на слухове за годеж
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Зоуи Кравиц в черна дантела на Met Gala на фона
Зоуи Кравиц в черна дантела на Met Gala на фона
Зоуи Кравиц в черна дантела на Met Gala на фона
Зоуи Кравиц в черна дантела на Met Gala на фона

Хари влезе в ролята на Купидон

На следващата вечер изпълнителят вече беше в отлично настроение и напълно възстановен. Той дори влезе в ролята на сватовник за фенове в публиката.

Забелязвайки плакат с надпис „Помогнете ни да си намерим съпрузи, загубихме войната в Tinder“, Хари се заигра с момичетата от сцената. Той попита какво търсят и веднага се пошегува с нашумялата в мрежата песен за „мъж във финансите, висок 1.80 м“. След като уточниха, че не е задължително да е брокер, Хари бързо намери момче от другата страна на стадиона и ги свърза пред погледа на 90 000 души: „Ето, вие двамата се дръжте прилично!“.

Зоуи Кравиц подкрепя любимия си почти всяка вечер от ложите, доказвайки, че двамата са по-близки и влюбени от всякога в очакване на голямото „Да“.

Източник: Daily Mail    
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