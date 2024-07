Кой е най-разпространеният цвят на очите по света?

Н якога всички хора на Земята са имали кафяви очи, докато при един човек не се е появила генетична мутация, засягаща гена OCA2, може би преди 6 000 до 10 000 години. Случайната мутация е повлияла на производството на пигмента меланин в ириса, което е довело до появата на по-светли нюанси на очите - от кехлибарени и лешникови до зелени и сини.

(Във видеото може да научите повече за: Ирисът на окото казва що за човек си: Знаете ли какъв цвят са очите ви наистина?)

Преди се смяташе, че само няколко гена контролират цвета на очите, но учените вече са установили, че той е свързан с десетки и десетки гени. Въпреки тази сложност има ясни тенденции в начина, по който се проявява цветът на очите в различните части на света.

