Най-лошото време за пиене на алкохол - може да съсипе съня ви

А лкохолът може значително да влоши качеството на съня, което води до безсъние и нарушаване на циклите на почивка. Късното пиене стимулира мозъка и тялото, което прави заспиването почти невъзможно.

По кое време не трябва да пиете алкохол

Семейният лекар Виктория Хейс обясни, че консумацията на алкохолни напитки след 19:00 часа може едва доловимо да навреди на съня и цялостното благосъстояние.

Дори една напитка, изпита твърде близо до времето за лягане, може да наруши способността на тялото да се възстанови, почине и да се рестартира.

Може да заспите по-бързо след питие, но алкохолът блокира REM фазата, дълбока, възстановителна част от цикъла на съня, отговорна за паметта, настроението и обработката на информация.

Въпреки че алкохолът първоначално действа като успокоително, ефектът му отслабва по-късно през нощта, причинявайки накъсан сън и учестен сърдечен ритъм.

Следователно е по-вероятно да се събудите рано сутрин, чувствайки се уморени и отпаднали.

Ефектът е най-силно изразен, когато алкохолът се консумира в рамките на три часа преди лягане.

Освен това, пиенето на алкохол може да намали REM фазата на съня , да увеличи хъркането и да влоши симптомите на сънна апнея.

Д-р Хейс препоръчва да спрете консумацията на алкохол до 19 или 20 часа, в зависимост от обичайното ви време за лягане.

„Дайте на тялото си достатъчно време да го метаболизира, преди да заспите. Това е най-добрият начин да се насладите на напитка, без да компрометирате възстановяването си“, добави тя.

Защо трябва напълно да се откажете от алкохола

Подобрено здраве

Алкохолът влияе негативно на черния дроб, сърцето, мозъка и много други органи. Отказването от тютюнопушенето намалява риска от развитие на заболявания като цироза на черния дроб, инфаркт, инсулт и рак.

Подобрено психическо състояние

Алкохолът може да причини депресия, тревожност и да влоши качеството на съня. Без него настроението става по-стабилно, нивата на енергия се повишават и мисленето става по-ясно.

Подобрен външен вид

Отказването от алкохол помага на кожата да изглежда по-добре, намалява отоците и подобрява тена.

Повишена производителност

Човек без алкохолна зависимост е по-способен да се концентрира, уморява се по-малко и постига повече в ученето или работата.