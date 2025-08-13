Любопитно

Най-лошото време за пиене на алкохол - може да съсипе съня ви

Алкохолът може значително да влоши качеството на съня, което води до безсъние и нарушаване на циклите на почивка

13 август 2025, 06:44
Най-лошото време за пиене на алкохол - може да съсипе съня ви
Източник: IStock

А лкохолът може значително да влоши качеството на съня, което води до безсъние и нарушаване на циклите на почивка. Късното пиене стимулира мозъка и тялото, което прави заспиването почти невъзможно.

По кое време не трябва да пиете алкохол

Семейният лекар Виктория Хейс обясни, че консумацията на алкохолни напитки след 19:00 часа може едва доловимо да навреди на съня и цялостното благосъстояние.

Дори една напитка, изпита твърде близо до времето за лягане, може да наруши способността на тялото да се възстанови, почине и да се рестартира.

Може да заспите по-бързо след питие, но алкохолът блокира REM фазата, дълбока, възстановителна част от цикъла на съня, отговорна за паметта, настроението и обработката на информация.

Въпреки че алкохолът първоначално действа като успокоително, ефектът му отслабва по-късно през нощта, причинявайки накъсан сън и учестен сърдечен ритъм.

Какво се случва с тялото ни, ако пием алкохол в жегата
5 снимки
лято алкохол
лято алкохол
лято алкохол
лято алкохол

Следователно е по-вероятно да се събудите рано сутрин, чувствайки се уморени и отпаднали.

Ефектът е най-силно изразен, когато алкохолът се консумира в рамките на три часа преди лягане.

Освен това, пиенето на алкохол може да намали REM фазата на съня , да увеличи хъркането и да влоши симптомите на сънна апнея.

Д-р Хейс препоръчва да спрете консумацията на алкохол до 19 или 20 часа, в зависимост от обичайното ви време за лягане.

„Дайте на тялото си достатъчно време да го метаболизира, преди да заспите. Това е най-добрият начин да се насладите на напитка, без да компрометирате възстановяването си“, добави тя.

Защо трябва напълно да се откажете от алкохола

Подобрено здраве

Алкохолът влияе негативно на черния дроб, сърцето, мозъка и много други органи. Отказването от тютюнопушенето намалява риска от развитие на заболявания като цироза на черния дроб, инфаркт, инсулт и рак.

Подобрено психическо състояние

Алкохолът може да причини депресия, тревожност и да влоши качеството на съня. Без него настроението става по-стабилно, нивата на енергия се повишават и мисленето става по-ясно.

Подобрен външен вид

Отказването от алкохол помага на кожата да изглежда по-добре, намалява отоците и подобрява тена.

Повишена производителност

Човек без алкохолна зависимост е по-способен да се концентрира, уморява се по-малко и постига повече в ученето или работата.

Източник: rbc.ua    
алкохол и сън безсъние REM фаза метаболизъм на алкохола подобрено здраве
Последвайте ни

По темата

След дрифт: 18-годишeн се заби в мост в Костинброд (ВИДЕО)

След дрифт: 18-годишeн се заби в мост в Костинброд (ВИДЕО)

13 август: От империя към пепел – краят на една цивилизация

13 август: От империя към пепел – краят на една цивилизация

Пореден ден военни и пожарникари се борят с големите пожари у нас

Пореден ден военни и пожарникари се борят с големите пожари у нас

Зеленски: Няма да се изтеглим от Донбас

Зеленски: Няма да се изтеглим от Донбас

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Какво различава един Автокаско калкулатор от посредник в офис?

Какво различава един Автокаско калкулатор от посредник в офис?

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 4 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 3 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 4 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 4 дни

Виц на деня

Мъж казва на жена си: – Скъпа, тази вечер ще съм като Джеймс Бонд! – Уха, ще ме заведеш на вечеря, ще караш спортна кола…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Земетресение в Гърция

Земетресение в Гърция

Свят Преди 50 минути

Епицентърът е бил на 114 километра югоизточно от Солун

.

Неплатен отпуск след изчерпване на платения – какво позволява Кодексът на труда

България Преди 1 час

Каква е процедурата и може ли откаже работодателят

<p>Путин проведе разговор с&nbsp;Ким Чен-ун</p>

Путин информира Ким за срещата си с Тръмп в Аляска

Свят Преди 9 часа

Двамата са изразили увереност в по-нататъшното развитие на приятелството и добросъседството между Москва и Пхенян

Полицаи ескортираха родилка до болница във Варна, родиха се близнаци

Полицаи ескортираха родилка до болница във Варна, родиха се близнаци

България Преди 9 часа

Няколко часа по-късно са се родили близнаци

<p>Стана ясно в кой град в Аляска ще се проведе срещата между Путин и Тръмп</p>

Белият дом: Срещата между Путин и Тръмп ще бъде в Анкоридж

Свят Преди 10 часа

Тръмп ще участва във виртуални разговори за Украйна утре преди срещата си с Путин

Смъртоносна жега: Европа се бори с огъня, пожари опустошават континента

Смъртоносна жега: Европа се бори с огъня, пожари опустошават континента

Свят Преди 10 часа

Температурите в някои райони надхвърлиха 40 градуса по Целзий

Орбан: Русия спечели войната в Украйна

Орбан: Русия спечели войната в Украйна

Свят Преди 10 часа

Орбан е критикуван от някои европейски лидери заради връзките на правителството му с Русия

<p>Срещата с Путин е &quot;упражнение по изслушване&quot; за Тръмп</p>

Карълайн Левит: Срещата с Путин е "упражнение по изслушване" за Тръмп

Свят Преди 10 часа

Левит обяви, че Тръмп ще говори пред медиите след срещата

Милорад Додик избегна затвора, наложиха му парична глоба

Милорад Додик избегна затвора, наложиха му парична глоба

Свят Преди 11 часа

Додик ще плати 36 500 босненски марки

<p>Експерт разкри как да разпознаем симптомите на новия вариант на COVID-19</p>

"Бръснеща болка в гърлото": Симптом на новия COVID-19 вариант

България Преди 11 часа

Начинът за предпазване е носене на маска и ваксинация

<p>Зеленски: Имитиращият, а не истински мир няма да продължи дълго</p>

Зеленски: Тръмп и Путин не могат да взимат решения без участието на Киев

Свят Преди 11 часа

Зеленски изрази увереност, че в крайна сметка ще се стигне до тристранна среща между Тръмп, Путин и него

Издадоха заповед за арест на съпругата на бившия президент на Южна Корея

Издадоха заповед за арест на съпругата на бившия президент на Южна Корея

Свят Преди 12 часа

Разследването срещу нея е едно от трите специални прокурорски разследвания, започнати от новото либерално правителство в Сеул

АЕЦ "Запорожие" под обстрел, дронове достигнаха дълбоко в Русия

АЕЦ "Запорожие" под обстрел, дронове достигнаха дълбоко в Русия

Свят Преди 12 часа

По думите на Балицки няма заплаха за централата и населението на Енергодар

Украйна изпраща резерви за спиране на настъплението край Покровск

Украйна изпраща резерви за спиране на настъплението край Покровск

Свят Преди 12 часа

Укринформ съобщи още, че руските сили са засилили натиска си и в района на Купянск и Новопавловка

<p>Русия иска да отвори генерално консулство във Варна?</p>

МВнР разкри постъпило ли е искане от Русия за откриване на генерално консулство във Варна

България Преди 13 часа

Към настоящия момент генералното консулството на Русия във Варна не разполага със сграда за осъществяване на дейността си

Черногорски войник загина при потушаване на горски пожар

Черногорски войник загина при потушаване на горски пожар

Свят Преди 13 часа

Черногорската армия провежда разследване, за да установи причината и обстоятелствата около инцидента

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg

На море с куче: няколко практични съвета

dogsandcats.bg
1

Автокаско калкулатор – как да изберете най-добрата оферта за минути

sinoptik.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Незабравимите стихове на Михаил Белчев

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 13 август, сряда

Edna.bg

Левски взима защитник без пари

Gong.bg

Донарума се сбогува с ПСЖ

Gong.bg

18-годишният шофьор, помел мост в Костинброд - и с предишни катастрофи

Nova.bg

Неканени гости: Как да се отървем от осите и пчелите по време на пикник

Nova.bg