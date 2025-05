Без Джордж, но с блясък: Амал Клуни наруши с класа дрескода в Кан

А мал Клуни не се нуждаеше от компанията на съпруга си Джордж Клуни, за да направи силно впечатление на червения килим на филмовия фестивал в Кан.

47-годишната адвокатка по правата на човека се появи сама на събитието в петък вечер, за да присъства на премиерата на документалния филм на близкия си приятел Боно – „Боно: Истории на капитулацията“.

Амал изглеждаше великолепно в черна рокля, чийто провокативен дизайн обаче не отговаряше напълно на новите, стриктни изисквания за дрескод на фестивала.

Тя носеше архивна рокля на Christian Dior от ерата на Джон Галиано, отличаваща се с деколте тип „сърце“, силует по тялото и дълъг шлейф — елементи, които според новите правила вече не се допускат на червения килим.

По-рано тази седмица организаторите на фестивала въведоха изрични модни изисквания, които участниците са длъжни да спазват.

„Тази година Филмовият фестивал в Кан изрично е посочил в устава си определени правила, които отдавна са в сила,“ гласи официално изявление на събитието. „Целта не е да се контролира модата като такава, а да се предотврати пълната голота на червения килим, в съответствие с институционалната рамка на фестивала и френското законодателство.“

На уебсайта на фестивала, в раздела за дрескод, вече е записано: „От съображения за благоприличие, голотата е забранена на червения килим, както и във всички останали зони на фестивала.“

Също така се посочва: „Обемни тоалети, особено с дълги шлейфове, които затрудняват движението и заемат прекалено много място в залата, няма да бъдат допускани.“

Организаторите допълват: „Посрещащите екипи на фестивала ще бъдат задължени да отказват достъп до червения килим на всеки, който не отговаря на тези изисквания.“

