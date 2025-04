Ким Кардашиян предизвика слухове за нова връзка с мистериозен мъж

Ф еновете на Ким Кардашиян започнаха да спекулират дали риалити звездата има нова връзка, след като тя публикува интригуващи снимки в социалните мрежи.

През уикенда 44-годишната знаменитост организира бляскаво парти на марката си SKIMS в Лос Анджелис и сподели кадри от събитието.

Kim Kardashian fans speculate if she is dating hunky mystery man in touchy feely photos https://t.co/2xOVAhtlRe