Кейт Мидълтън разкри какво ѝ дава сили след битката с рака

К ейт Мидълтън сподели своя личен път на възстановяване след битка с рака. В ново видео принцесата на Уелс разкри как природата ѝ помага да намери вътрешен мир и емоционален баланс, въпреки трудните моменти.

На 14 април дворецът Кенсингтън пусна ново видео с Мидълтън - във видеото принцесата на Уелс се появява с група млади скаути. Тя разговаря с главния скаут Дуейн Фийлдс за връзката си с природата и как намира спокойствие сред природата, след като се бори с рака.

„Мисля, че това е много духовно и много интензивно емоционално събиране“, каза съпругата на принц Уилям.

Kate Middleton opens up about where she finds "PEACE & RECONNECTION" after her cancer battle. pic.twitter.com/72KmP7OzwX