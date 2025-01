Кейт Бекинсейл призна: Бях опипвана и пребивана от актьори, Холивуд е токсичен

К ейт Бекинсейл е актриса, която се е справяла с лошите на екрана в множество екшъни.

Но зад кулисите 51-годишната британска красавица казва, че от три десетилетия се бори срещу индустрията, в която се упражнява насилие и сексуална злоупотреба.

Сега Кейт - известна най-вече с вампирската поредица „Подземен свят“, „Пърл Харбър“ и „Авиаторът“ - наруши кодекса на мълчанието в Холивуд.

Тя разказва, че на 18-годишна възраст е била „опипвана“ от доверен член на снимачен екип, останала е цялата в синини от актьор, който изпитвал „тръпка“ от това да я удря по време на снимките, и е била принудена да участва във фотосесия ден след като е претърпяла спонтанен аборт.

Kate Beckinsale reveals she was sexually assaulted and branded 'that c***' on set as she details abuse in Hollywood amid Blake Lively lawsuit https://t.co/cMrlEZhFMk pic.twitter.com/C1YErOwabr — Daily Mail Online (@MailOnline) January 2, 2025

Кейт, която се бори с анорексията на 15-годишна възраст, разказва също как е била принудена да спазва опасно строга диета от обсебени от имиджа шефове в шоубизнеса.

Сега тя реши да проговори след взривоопасния скандал между Блейк Лайвли и режисьора на „Никога повече“ Джъстин Балдони.

Кейт похвали 37-годишната Блейк за съдебния иск, подаден през декември, в който се твърди, че върху нея е упражняван тормоз на снимачната площадка на новия филм.

И тя е съгласна с Блейк, че жените звезди, които се оплакват от колегите си мъже, в крайна сметка биват отбягвани, вместо да им се помага.

Кейт казва, че когато е изразила недоволството си заради актьор, който я е наранил и разкъсал дрехите ѝ по време на сцена, индустрията се е обърнала срещу нея.

Във видеоклип в социалните мрежи тя твърди: „Има определен вид актьори, които изпитват известна тръпка от това, че могат законно да наранят жена по време на битка. Бях наранена до такава степен, че имаше ядрено-магнитен резонанс, който доказва това.“

Kate Beckinsale reveals she was sexually assaulted and branded 'that c***' on set as she details abuse in Hollywood amid Blake Lively lawsuit https://t.co/LQZUq67AAR — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 2, 2025

„Чувствах се грозна“

„Бях накарана да се чувствам като проблем, обвинявана и изключена от вечерите на актьорите, не ми говореха, веднага щом споменах, че има проблем.“

Това, което е забележително, е, че актриса от ранга на Бекинсейл, е била третирана с такова презрение.

Бащата на Кейт е звездата от „Porridge“ Ричард Бекинсейл, който умира на 31-годишна възраст през 1979 г. от сърдечен удар, а майка ѝ е актрисата Джуди Лоу.

Но още в началото на кариерата си Кейт казва, че е имало шокиращо поведение.

72-годишният филмов магнат Харви Уайнстийн кани Кейт, която тогава е само на 17 години, в хотелската си стая, за да обсъдят начинаещата ѝ кариера.

Кейт твърди, че продуцентът, който сега излежава 16 години затвор за изнасилване и сексуално посегателство, се появил с халат за баня и ѝ предложил питие.

Тя отхвърлила предложението ме и му казала, че на следващата сутрин трябва да отиде на училище.

Но година по-късно Кейт не успява да избяга от друг хищник на снимачната площадка.

#Hollywood #BlakeLively #RyanReynolds

A sobering video from Kate Beckinsale on the many horrors of being a woman in the film industry -

The sad thing on this is on IG Reddit Threads BlueSky & Facebook?

The fact that she’s here attempting to bring awareness to the situation,… pic.twitter.com/e9ke0PmInb — Brutus (@BrutusMaximusX) December 31, 2024

Във видеоклип, публикуван в Instagram тази седмица, тя казва: „Всъщност, на 18-годишна възраст, бях опипвана от човек, на когото наистина имах доверие в екипа“.

Когато разказала на актриса, „която е известна с това, че подкрепя жените“, за сексуалното посегателство, ѝ било казано, че „това не се е случило“.

Кейт продължава: „Отидох при друга актриса и плачейки казах: „Току-що бях нападната от този мъж“ - и отново: „Не, не се е случило“.

Изглежда, че индустрията отново е „затворила очи“ за проблем, когато Кейт е трябвало да се справи с неназован пиян колега.

Кейт, която има дъщеря от актьора Майкъл Шийн, твърди: „Участвала съм във филм, в края на който по уоки-токито и в лицето ми ме наричаха „тази к**ва“, защото бях казала: „Много ми е трудно - колегата ми да се напива всеки ден."

„Той очевидно преживява нещо и аз му съчувствам, но също така чакам, както и целият екип, по шест часа на ден, за да си научи репликите, а това означава, че почти няма да мога да виждам дъщеря си, докато се снима филма“.

Тя добавя, че студиото ѝ е дало колело, за да може да се вози из студиото, докато чака.

Феновете спекулираха кой би могъл да е пияният колега, като погрешно стигнаха до заключението, че това е колегата на Кейт от „Пърл Харбър“ Бен Афлек, който призна, че през годините е страдал от алкохолизъм.

Но Кейт защити Бен, като каза: „Бен Афлек ме защити на една изключително токсична снимачна площадка и не би могъл да се държи по-прилично.“

Кейт вече е разказвала, че режисьорът на "Пърл Харбър" от 2001 г. ѝ е казал да отслабне, което я е накарало да се почувства „грозна“.

Токсичното отношение на Майкъл Бей се разкрива в интервю за „Ню Йорк Таймс“ през 2001 г., в което той казва, че не е искал да наеме Кейт, която се е явила на прослушването с кожени панталони, за „сладката“ романтична главна роля, защото „е лесно да се мисли за тази жена като за нещо като к**ва“.

Това не е единственият случай, в който от Кейт се очаква да отговаря на извратените холивудски стандарти за красота.

Тя казва: „За един филм ме подложиха на толкова строга програма за хранене и упражнения, че напълно изгубих менструацията си - това се случи два пъти.“

Kate Beckinsale Says She Once Had to Do a Photo Shoot While Bleeding After Miscarriage as She Reveals Hollywood Struggles https://t.co/4s0kBAc9Aj — People (@people) December 30, 2024

Пренебрежението към психическото и физическото благополучие на Кейт е повтаряща се тема.

Тя споделя, че ѝ е било казано да продължи с фотосесия, въпреки че предния ден е претърпяла спонтанен аборт.

Актрисата твърди: „Публицистът, който ме нае, ме накара да направя фотосесия ден след като направих спонтанен аборт“.

Тя казала на своя съветник: „Не мога. Кървя. Не искам да отида да се преоблека пред хора, които не познавам, и да правя фотосесия. Кървя от спонтанен аборт.“

Но според съобщенията публицистът ѝ казал: „Ще трябва да го направиш или ще те съдят“.

Не по-малко обезпокоителни са твърденията на Кейт за болезнени физически нападения по време на бойни сцени.

Актрисата има опит в нанасянето на фалшиви удари, тъй като е играла наемен убиец в петте филма „Подземен свят“ и се е снимала в екшъните „Total Recall“ и „Van Helsing“.

Но по време на снимки Кейт казва, че един от актьорите е бил толкова груб с нея, че „унищожи част от костюма ми и разкъса перуката ми наполовина, да не говорим, че ме покри със синини, изпочупи ме и ме изплаши до смърт“.

Тези разкрития не са първият случай, в който Кейт говори за тормоз. По-рано тя твърдеше, че Уайнстийн я е нарекъл „глупава, е**на к**ва“ за това, че на премиерата на филма „Серендипити“ от 2001 г. е носела бял костюм със свободна кройка вместо „тясна рокля“.

Много жени се надяваха, че движението MeToo, предизвикано от обвиненията в сексуално насилие срещу Уайнстийн, ще доведе до подобрения в доминираната от мъже индустрия.

Но Кейт смята, че тези надежди са били попарени.

Дебатът по темата MeToo се разпали отново, след като стана ясно, че Блейк Лайвли съди Джъстин Балдони.

Лайвли, която е омъжена за звездата от „Дедпул“ Райън Рейнолдс, твърди в съдебния иск, че е трябвало да помоли Балдони да прекрати неподходящото си поведение на снимачната площадка на филма „Никога повече“, включително да ѝ показва клипове с недвусмислени снимки.

Блейк също така твърди, че Балдони е отговорил, като е наел рекламен екип, за да „унищожи“ репутацията ѝ.

Балдони отрича тези твърдения.

Кейт не познава Блейк или Джъстин и заяви, че не говори за техния случай, а по-скоро за по-широки проблеми в Холивуд.

Beckinsale shared just a few of her "47 million" Hollywood horror stories, including being forced to work through a miscarriage. Learn more: https://t.co/gR6beckCi1#BlakeLively pic.twitter.com/NS0Qi5o1H7 — Movieweb (@movieweb) January 1, 2025

Тя каза още, че има около „47 милиона истории“ за неподходящо поведение в бизнеса.

Актрисата, която беше омъжена за режисьора на „Подземен свят“ Лен Уайзман в продължение на пет години до 2019 г., вече е свалила шокиращото си видео от Инстаграм.

Тя също така помоли последователите си да спрат да спекулират с идентичността на мъжете, за които твърди, че са я тормозили.

Но Кейт зае решаваща позиция срещу Холивуд, настоявайки, че той трябва да се промени. „Това трябва да спре.“, категорична е Бекинсейл.

