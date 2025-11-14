Любопитно

Карди Би стана майка за четвърти път

Тя е родила сина си миналата седмица

14 ноември 2025, 11:58
Карди Би стана майка за четвърти път
Източник: Getty Images

К арди Би вече е майка на четири деца!

Рапърката  посрещна първото си дете с приятеля си Стефон Дигс, съобщи тя в четвъртък чрез Instagram.

„Животът ми винаги е бил комбинация от различни глави и различни сезони“, написа тя към видеоклип, в който показва фигурата си след раждането, облечена в черна минижупа и палто.

„Последната ми глава беше началото на нов сезон. Да започнеш отначало никога не е лесно, но си заслужаваше! Донесох нова музика и нов албум на света! Ново бебе в моя свят и още една причина да бъда най-добрата версия на себе си, още една причина да се обичам повече от всичко друго или от всеки друг, за да мога да продължа да давам на бебетата си любовта и живота, които заслужават. Следващата глава е ‘Аз срещу мен!’. Аз съм срещу всички трудности, аз съм срещу всичко, което ми е попречило.“

Рапърката допълни, че вече „започва да се подготвя“ за предстоящото си турне.

„Няма нищо, което да ме спре да ви дам представление, което ще ви се случи веднъж в живота!“, продължи тя. „Научих, че съм се излекувала и обичам жената, в която се превърнах! Това означава за мен тази следваща ера и аз влизам в нея по-добре от преди.“

По-късно TMZ потвърди, че тя е родила син „миналата седмица“.

Слуховете, че 33-годишната изпълнителка очаква четвърто дете, се засилиха в четвъртък, след като се появиха кадри, на които тренира във фитнес в Ню Джърси. Краткият клип, публикуван от TMZ, показва перфектно фризирана Карди, седнала на лежанка с тежести, облечена в черен спортен екип, със слушалки в ушите и загледана в телефона си.

Изпълнителката на „WAP“ разкри бременността си със звездата от NFL, на 31 години, през септември.

„Развълнувана съм, щастлива съм, чувствам се сякаш съм в добро положение“, каза тя на Гейл Кинг в интервю за „CBS Mornings“.

„Между другото, сега като говоря за това, по-добре купете албума ми, за да мога да си купя памперси, пелени и всички тези неща“, пошегува се тя. „Чувствах, че мога ли просто да го кажа, когато ми е удобно? Не се крия.“

Носителката на „Грами“ допълни, че бебето се очаква преди началото на турнето ѝ „Little Miss Drama Tour“ през февруари 2026 г.

Новото попълнение в семейството се присъединява към трите деца на Карди и 33-годишния ѝ бивш съпруг Офсет.

Двамата са родители на 7-годишната дъщеря Кълчър, 3-годишния син Уейв и 1-годишната дъщеря Блосъм, които Карди посрещна след раздялата им през 2024 г.

Рапърката за първи път породи слухове за връзка със спортиста през февруари, когато бяха заснети да прекарват време заедно. До май двамата публично потвърдиха отношенията си, докато присъстваха на мач на „Никс“ и се държаха за ръце.

По-рано този месец тест за бащинство потвърди, че Дигс е баща и на детето на Instagram модела Айлийн Лопера – Чарли Харпър Дигс-Лопера. „Бащинството е потвърдено. Г-н Дигс е бащата на детето“, заяви адвокатът на инфлуенсърката Тамар Арминак пред Page Six.

„Сега, след като бащинството на детето е установено и г-н Дигс е признал дъщеря си, моят клиент се надява, че те могат да работят, за да бъдат страхотни родители на детето си.“

Дигс е баща и на дъщеря си Нова – за която се смята, че е от бившата му партньорка Тайлър-Мари – родена през 2016 г.

Източник: pagesix.com    
