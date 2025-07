Съдят Карди Би за нападение с микрофон на концерт

К арди Би е изправена пред съдебно дело за нападение и побой, след като ударила жена с микрофон по време на свое изпълнение в Лас Вегас преди две години.

Жената, идентифицирана като Джейн Доу, твърди в иска си, че изпълнителката на "I Like It" е помолила публиката в Drai's Beachclub да я залеят с вода, за да се охлади — съобщи TMZ в сряда.

— TMZ (@TMZ) July 24, 2025

Според Доу няколко души от публиката откликнали на молбата на рапърката, но когато тя самата я заляла с вода, Карди Би хвърлила микрофона по нея. По-късно микрофонът бил продаден на търг за 99 000 долара, което според Доу допълнително засилило емоционалния ѝ стрес.

— Page Six (@PageSix) July 23, 2025

32-годишната изпълнителка на "Up" не е била официално обвинена към момента на инцидента.

Малко преди да изгуби самообладание, тя беше заснета във видеоклип, в който насърчава тълпата да я полеят с вода.

Секунди по-късно жената, която по-късно подава иска, хвърля чаша, пълна с вода, по Карди Би. След като рапърката хвърля микрофона по нея, охраната незабавно я извежда от залата.

Cardi B is about to get sued, she hit the wrong person with the Microphone.. I hope they lock her up for assault 😭💀



— ❦ (@JAESREVENGE) July 30, 2023

По-късно Карди Би коментира избухването си с думите: „Не искам да изглеждам като онази ку*ка от гетото.“

Карди неведнъж е отправяла остри критики към феновете си. В миналото тя реагира гневно, след като беше обвинена, че копира стила на Ники Минаж.

Освен това, през 2023 г., когато някои почитатели спекулираха, че се е събрала с отчуждения си съпруг Офсет, Карди Би ги призова: „Млъкнете!“

Изпълнителката на "WAP" официално прекрати брака си с колегата рапър през август 2024 г. и оттогава поддържа връзка със звездата от NFL Стефон Дигс.