Карди Би очаква бебе номер четири!

"Сега можете да купите албума ми, за да мога да купя памперси и пелени "

17 септември 2025, 17:00
К арди Би очаква четвъртото си дете, обяви ексклузивно рапърката в сряда в предаването "CBS Mornings", съобщи изданието. 

Носителката на награда "Грами" разкри, че ще има бебе с приятеля си, играча на "Ню Инглънд Пейтриътс" Стефон Дигс, потвърждавайки седмици на спекулации относно личния ѝ живот. Тя каза, че бебето се очаква преди началото на турнето ѝ, наречено "Little Miss Drama", което започва през февруари.

32-годишната изпълнителка сподели, че се чувства "развълнувана" и "щастлива", докато се подготвя да издаде нова музика и съчетава това с майчинството.

"Чувствам се в добро състояние. Чувствам се много силна. Чувствам се много мощна, че върша всичката тази работа. Но върша цялата тази работа, докато създавам бебе, аз и моят мъж се подкрепяме много един друг", каза тя.

Карди Би заяви, че тя и Дигс споделят една и съща амбиция, като всеки е решен да бъде "най-добрият" в своята област. Тя също отдаде заслуга на Дигс, че ѝ дава усещане за стабилност, докато подготвя следващия си албум "Am I The Drama?", който включва песен, наречена "Safe".

"Той просто ме кара да се чувствам сигурна, много уверена и много силна", каза тя. "Искам да кажа, преди две седмици буквално имах паническа атака. Плачех и плачех, и плачех, просто защото бях много нервна заради цялото пускане на албума... Хората ме атакуваха много силно. Знаете, понякога хората те обичат, понякога те мразят. И хората казваха много лоши неща за мен."

Тя призна, че суровата критика понякога я кара да се съмнява дали да издава музика.

"И си казвам, виж, затова не пускам музика, защото това е моето изкуство и това е нещо, в което влагам много любов и време. И понякога, когато хората го разкъсват, това те наранява и те съсипва", каза тя.

През всичко това Карди Би – чието истинско име е Белкалис Марленис Алманзар – сподели, че подкрепата на Дигс я държи стабилна.

"Той ме кара да се чувствам много уверена... И това те кара да чувстваш, че можеш да завладееш света."

Тя добави, че е изчакала да обяви бременността, докато не успее "първо да сключи някои сделки". Също така призна, че все още не е казала на родителите си, шегувайки се, че се "страхува от тях".

Карди Би, която има три деца с рапъра Офсет, каза, че е била нерешителна да се влюби отново на фона на техния нашумял развод. Но тя си спомни как Дигс ѝ казал: "Нека те излекувам. Дай ми шанс да те излекувам."

Сега, когато слуховете за бременността са потвърдени, Карди Би използва световноизвестното си чувство за хумор, за да помоли феновете да закупят новия ѝ албум: "Сега можете да купите албума ми, за да мога да купя памперси и пелени и всички такива неща. Казах ви. Сега подкрепете албума ми, защото вече съм майка на четири деца."

Карди Би казва, че вторият ѝ албум се чувства "завършен".

"Чувствам, че докосва всяко малко нещо, което искам да докосна. И просто чувствам, че е нещо, което в момента не съществува там навън."

Източник: CBS News    
