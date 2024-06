Защо капачките на бутилките в цяла Европа се променят

П рез последните няколко месеца по пластмасовите бутилки в цяла Европа се появи малка, но доста забележима промяна. Вече не е толкова лесно да изхвърлите капачката: тя вече е прикрепена към бутилката и всичко това е част от подготовката за ново правило, което скоро ще влезе в сила в Европейския съюз (ЕС).

(Във видеото може да научите повече за: Художник прави цветни стенописи от пластмасови капачки)

Съгласно новата директива на ЕС на компаниите се разрешава да продават пластмасови продукти за еднократна употреба с капачки и капаци - като бутилки за напитки - „само ако капачките и капаците остават прикрепени към контейнерите по време на етапа на използване на продуктите по предназначение“.

In Paris (and I think the whole EU) the plastic bottles all have ‘tethered’ caps that don’t come off.



It’s to help prevent pollution via discarded tops, but I thought it was just a defect for the first week I was here…



I kind of like it; it’s like a backpack for the bottle. pic.twitter.com/YVP2PGC4x1