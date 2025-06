Йе отново сменя името си: Кание Уест вече е "Ye Ye"

К ание Уест, който официално промени името си на Йе през 2021 г., отново е направил промяна в прякора си.

Според информация на Page Six, нови бизнес документи, подадени в щата Калифорния от главния финансов директор на рапъра, Хюсеин Лалани, посочват името "Ye Ye".

Kanye West changes his name for a second time https://t.co/Sa8dll2BOU pic.twitter.com/5Tdex8z6yC — Page Six (@PageSix) June 10, 2025

В предишни документи артистът фигурираше като "Йе Уест", но сега бизнес структури като Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC и Getting Out Our Dreams Inc. вече използват "Ye Ye" като официално име на мениджър или член. Засега самият Йе не е обявил публично новото име в социалните мрежи. Page Six е потърсил негов представител за коментар, но до момента няма отговор.

По-рано този месец 24-кратният носител на "Грами" обяви в социалната мрежа X, че изоставя акаунта си @kanyewest, тъй като вече не използва рожденото си име.

„Най-накрая ще спра да използвам туитъра на @kanyewest, защото името ми е Йе“, написа той на 1 юни. „Ще си създам нов акаунт — и толкова.“

Още през 2018 г. изпълнителят на „Gold Digger“ заяви в X, че вече ще се казва Йе: „Съществото, официално известно като Кание Уест. Аз съм YE.“

Същата година той използва името за заглавие на албума си, създаден в ранчото му в Джаксън Хоул, Уайоминг. През 2021 г. подаде документи за официална смяна на името по „лични причини“, а два месеца по-късно съдът одобри промяната.

През март 2024 г. началникът на кабинета му, Мило Янопулос, изпрати писмо, в което призова Уест да бъде наричан само Йе, а не с неговото „робско име“.

Kanye West has changed his name, again, this time to Ye Ye. (Via Page Six) pic.twitter.com/5L5Kcv3c4n — Pop Tingz (@ThePopTingz) June 10, 2025

„Йе е една от най-разпознаваемите личности в света – редом с президенти и папи“, гласи писмото, получено от Page Six.

„Решението да смени името си не беше взето лекомислено – с него той може би жертва част от огромната стойност, натрупана от марката ‘Кание Уест’. Но промяната е напълно законна и окончателна. Това е той сега. Името му е Йе.“

Янопулос, 40-годишен десен политически коментатор, призова стрийминг платформи, издателства, магазини, текстови уебсайтове и дистрибутори на данни да направят необходимата промяна, тъй като това са едни от „най-видимите места“.

„Йе нееднократно е наричал рожденото си име ‘робско’. Той е чернокож мъж в Америка, който иска правото на пълно самоопределение - както всеки друг“, се казва още в писмото.