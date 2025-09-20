Любопитно

„Каквото, по дяволите, ни сервираха“ - Доналд Тръмп за кралския банкет

„Видях повече картини и статуи, отколкото който и да е човек някога е виждал“, каза още американският президент

20 септември 2025, 13:01
„Каквото, по дяволите, ни сервираха“ - Доналд Тръмп за кралския банкет
Доналд Тръмп с крал Чарлз III и принцеса Катрин на кралския банкет   
Източник: GettyImages

П резидентът Доналд Тръмп заяви, че времето, прекарано с „прекрасния“ крал, е било най-значимият момент от историческото му държавно посещение в Обединеното кралство. Американският лидер отбеляза, че е видял повече картини „отколкото който и да е човек някога е виждал“ по време на престоя си, пише Independent.

На въпрос за менюто на банкета в Уиндзор, организиран в негова чест, Тръмп отговори откровено: „Каквото, по дяволите, ни сервираха“.

Въпреки непринудения му отговор, гостите на пищното събитие – които той описа като „най-големите хора в света“ – са се насладили на изискано меню. То включвало хампширска водна кресонова панакота с пармезан късчета и салата с пъдпъдъчи яйца, последвана от органично пиле от Норфолк, увито в тиквички, с тимия и сос с аромат на подправки.

Тръмп, известен с любовта си към сладкото, вероятно се е насладил на десерта – „бомб гласе кардинал“,

ванилов сладолед с малиново сорбт и сини сливи Виктория.

В четвъртък вечер репортери попитаха Тръмп какво е било най-доброто по време на посещението му в Обединеното кралство. Той отговори: „Не знам, мисля, че просто да бъда с крал Чарлз. Той е прекрасен човек. Опознах го по-добре.

Видях повече картини и статуи, отколкото който и да е човек някога е виждал.

Но се отнесоха прекрасно с нас и с нашата страна. Това е истинско уважение към нашата държава“.

На въпрос дали първата дама е харесала времето си с принцесата на Уелс, след като двете жени посрещнаха скаутите и им сервираха сандвичи с мед от кошера на Кейт, Тръмп отговори: „Да, тя я хареса. И аз също. Седях с нея снощи, Мелания беше с нея днес, мислят, че е прекрасен човек. Преживя много, но надяваме се, че това вече е зад гърба ѝ. Уилям е прекрасен.

Познавах Чарлз като принц, а сега го познавам като крал, и се справя отлично.

Беше прекрасно пътуване и мисля, че пресата беше много добра“.

По темата

Източник: Independent    
Доналд Тръмп банкет кралско семейство Великобритания посещение крал Чарлз III Мелания Тръмп принцеса Катрин
