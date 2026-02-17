България

Страсбург осъди България заради внедряването на агенти на ДАНС в частни фирми и НПО

Според съда в Страсбург, законът позволява на ДАНС да внедрява агенти без съгласието на собствениците и без ограничение във времето, създавайки риск от „произвол и злоупотреби“

17 февруари 2026, 16:42
Източник: iStock

Е вропейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъди днес България заради закон, който позволява на тайните служби да проникват в предприятия, неправителствени организации или в държавната администрация в името на националната сигурност, предаде Франс прес.

"Регулирането на използването на "агенти под прикритие" не съдържа минималните защитни мерки срещу произвол и злоупотреби", изисквани от Европейската конвенция за правата на човека, постанови съдът.

ДАНС иска да внедри тайни агенти в частни фирми и институции

Въпросният закон, влязъл в сила през 2008 г., позволяваше на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) да внедрява информатори в дадена структура със съдействието на нейния ръководител, в случай на "доказана оперативна необходимост". През 2018 г. законът беше затегнат, като позволи на разузнавателните служби да не се съобразяват с мнението на ръководителите на съответните структури, за да се внедрят в тях.

Освен това внедряването може да става без ограничение във времето и без структурите да знаят дали са били обект на проникване, докато тези, които може да оспорят подобни мерки, се сблъскват с презумпцията за държавна тайна.

Съдът в Страсбург, сезиран от неправителствена организация за защита на околната среда, постанови, че този закон нарушава правото на лична неприкосновеност на структурите, в които може да става внедряването.

"Самото съществуване на въпросната разпоредба [...] може да се разглежда като пречка за правата на жалбоподателя (на лична неприкосновеност), без да е необходимо да се доказва, че за съответната организация има риск да стане обект на внедряване на подобни агенти", пишат съдиите.

Съдът не налага финансова санкция, тъй като смята, че неправителствената организация не е доказала, че законът ѝ е нанесъл вреда.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
ЕСПЧ България Тайни служби Агенти под прикритие Национална сигурност Нарушение на правата Неправителствени организации ДАНС Лична неприкосновеност Произвол
