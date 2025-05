Джиджи и Бела Хадид откриха изгубена своя сестра

Д жиджи и Бела Хадид направиха разтърсващо изявление пред Daily Mail в четвъртък, разкривайки, че имат полусестра – 23-годишната модна дизайнерка Айдън Никс.

„Преди повече от 20 години, баща ни, докато беше необвързан, имал кратка връзка, която доведе до бременност“, започват разказа си сестрите.

Айдън е родена и израснала във Флорида, където е била отгледана от мъжа, когото с обич наричала свой баща – до внезапната му смърт, когато тя била на 19 години. „След смъртта му, от любопитство решила да си направи генетичен тест и така откри биологична връзка с нас“, продължават Джиджи и Бела.

